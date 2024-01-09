3點聲明曝「一條龍介選」模式 羅致政：國安應介入調查

總統立委大選倒數，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰昨晚在臉書發文，媒體圈轉傳一支他花錢性交易的造假影片，完全虛構且已報警。立委羅致政今早再發3點聲明，表示紅統政媒先造謠抹黑、抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，是典型的一條龍介選模式，「國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象」。

羅致政表示，洪申翰被抹黃的攻擊，型態、手法跟日前對付他的如出一轍，「前有羅致政、後有洪申翰，後面還有多少個羅致政、洪申翰？為什麼在假訊息介選的紅色供應鏈當中，特定紅媒、國民黨總是接手操作的那個人！」羅指出，他在此對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議，「請問國民黨你的影片資料從哪來的？是誰源源不斷供應給你？」

羅說，絕對不能讓中共網軍介選得逞，動搖國本，這是個操作細膩的新犯罪模式；國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象；紅統政媒先造謠抹黑、抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，是典型的一條龍介選模式。

羅致政也說明這個模組化的操作方式，包括假影片、境外網站、傳進國內藍紅媒通路，「目的都是介選」；徹底抹黃，據了解，國民黨正在製作類似廣告，準備一條龍操作；這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步。

羅致政說，一個泱泱大黨竟淪為色情網站的接棒人，國民黨除教國人如何滿足偷窺癖好，還鼓勵犯罪集團從事散播非法影片行為，犯罪行為不可原諒，一個政黨鼓勵全民犯罪，「我們在上架台灣，他們在忙著上傳假影片，這樣的政黨才不值得台灣人民的信任！」

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