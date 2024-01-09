羅致政影片真偽不公開藍質疑介選 陳建仁：不同意

民進黨立委羅致政疑似不雅影片鑑定結果出來，但檢調表示要被害人同意才能對外公布。國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢行政院長陳建仁表示，若不公布就是政府介選。陳建仁則回應表示不同意；至於羅致政與蔡英文總統對話錄音外流，陳建仁則同意曾所說的是國安問題，所以會請檢調審慎調查。

曾銘宗詢問陳建仁，羅致政不雅的影片已經鑑定完成，什麼時候公布？陳建仁說，這好像和今天的議題沒有關係，但已經進入司法調查，會尊重司法獨立。曾再問：「你不公布就是政府介選，你同不同意？」陳建仁說：「不同意」，曾銘宗說，不同意沒關係，讓2300萬民眾做出公斷。

而對於羅致政和蔡總統對話的音檔外流，曾銘宗詢問陳建仁說，到底是誰偷錄？會不會是羅致政自己錄？陳建仁說，這是立委自己的猜測，他很懷疑，所以要檢調來偵查，他們都不是偵查的專家。

曾銘宗說，陳建仁和蔡總統的對話也可能被錄音，因為一個國會議員的講話都會被錄音。陳建仁說，他們很慎重地進行調查工作，要看錄音是不是偽造要做相關的鑑定等。

曾追問，什麼時候調查結果會出來，陳建仁說，他無法替檢調回答。曾銘宗說，這是國安的問題，這涉及國家安全，陳建仁表示，他同意，所以要請檢調審慎來調查。

陳建仁稍早受訪表示，件事情已經進入了司法調查的階段，行政院尊重，而且支持檢調單位應該盡快地釐清真相。陳呼籲國人，選舉在星期六就要舉行了，所以大家一定要提高警覺，對於中國介選的手段要有所了解，不要輕易誤陷，那這樣才能夠來保障得來不易的自由民主。

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