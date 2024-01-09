美重申反對外部干預台灣總統選舉 促北京停止打壓
台灣總統選舉13日舉行，美國國務院發言人8日告訴美國之音，美國反對外部干預或惡意影響台灣選舉；敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，這從根本上與和平與穩定的目標背道而馳。
美國之音報導，國務院發言人表示，對台灣的民主程序深信不疑，並相信要由台灣選民在不受外部干預的狀況下，選擇下一任領導者。
此外，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）4日即表示，美國支持台灣的民主與制度，敦促台灣以外的各方不要干預台灣選舉。
綜合港媒和外電，中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美，他在華府期間將會見華府高層官員，預料將討論台灣及朝鮮半島問題。
劉建超9日將與美國智庫外交關係協會（CFR）學者對談美中關係的發展，他訪問的時間點在台灣選舉前後，備受外界關注。
針對劉建超的訪美行程與會晤美國官員計畫，中國大陸駐美大使館發言人回覆本報詢問指出，將會在適當時候公布相關訊息；美國國務院表示，現在沒有訊息可公布。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言