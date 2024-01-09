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美重申反對外部干預台灣總統選舉 促北京停止打壓

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

台灣總統選舉13日舉行，美國國務院發言人8日告訴美國之音，美國反對外部干預或惡意影響台灣選舉；敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，這從根本上與和平與穩定的目標背道而馳。

美國之音報導，國務院發言人表示，對台灣的民主程序深信不疑，並相信要由台灣選民在不受外部干預的狀況下，選擇下一任領導者。

此外，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）4日即表示，美國支持台灣的民主與制度，敦促台灣以外的各方不要干預台灣選舉。

綜合港媒和外電，中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美，他在華府期間將會見華府高層官員，預料將討論台灣及朝鮮半島問題。

劉建超9日將與美國智庫外交關係協會（CFR）學者對談美中關係的發展，他訪問的時間點在台灣選舉前後，備受外界關注。

針對劉建超的訪美行程與會晤美國官員計畫，中國大陸駐美大使館發言人回覆本報詢問指出，將會在適當時候公布相關訊息；美國國務院表示，現在沒有訊息可公布。

美國 國務院

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