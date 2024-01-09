鄭運鵬列舉牛煦庭「三騙」：假無黨 真仇日親中

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
桃園立委第一選區選戰藍綠持續交戰，爭取連任的民進黨立委鄭運鵬昨天以夾報方式，對國民黨立委候選人牛煦庭提出三大質疑，質疑牛有「三騙」，是假無黨真側翼，且意識形態仇日親中。圖／讀者提供
桃園立委第一選區選戰藍綠持續交戰，爭取連任的民進黨立委鄭運鵬昨天以夾報方式，對國民黨立委候選人牛煦庭提出三大質疑，質疑牛有「三騙」，是假無黨真側翼，且意識形態仇日親中。圖／讀者提供

桃園立委第一選區選戰藍綠持續交戰，爭取連任的民進黨立委鄭運鵬昨天以夾報方式，對國民黨立委候選人牛煦庭提出三大質疑，質疑牛有「三騙」，是假無黨真側翼，且意識形態仇日親中。

鄭運鵬辦公室表示，牛煦庭長期主打無黨籍，現在為了參選野心挽回深藍選民，終於承認當年無黨籍的身份是和國民黨的默契，如今對國民黨桃園市長張善政市政缺失視而不見、對國民黨不分區候選人韓國瑜態度卑躬屈膝，根本是假無黨、真詐欺選民的政客。

鄭運鵬辦公室批評，牛煦庭有「三騙」，第一騙、假無黨真國民黨，詐欺選民騙取中間選票長達5年，牛2018年起自稱無黨籍挑戰者，多次用年齡議題大量看板、文宣攻擊國民黨資深議員，事實上從未退出國民黨，為了自己的政治野心，對選民和黨員兩頭欺騙。

鄭運鵬辦公室質疑，第二騙、是牛煦庭意識形態上明顯仇日親中，製造對立，例如促統勢力破壞桃園神社裝置，牛竟發文施壓桃園市政府，導致神社裝置被迫拆除，造成重要觀光景點與歷史文化被毀壞。

鄭運鵬辦公室表示，第三騙、是牛煦庭多次請託鄭運鵬出面協調選區市政議題，例如活化龜山文青里閒置用地作為停車場、增加公車班次、研議A8周邊易淹水區域解決方案等，過去更曾感謝鄭運鵬協調各項事務，但遺憾牛眼裡現在只有選舉利益，到處抹黑見「不到鄭運鵬」，要澄清這並非事實。

牛煦庭表示，他無黨選舉，不動用任何政黨資源；有黨選舉，就和政黨合體作戰，但無論黨籍，都是認真為民服務；桃園神社是公家機關，本不應有宗教行為；市政議題上，是他早一步舉行A8淹水改善說明會，否則鄭運鵬會主動處理選區問題嗎？

桃園立委第一選區選戰藍綠持續交戰，爭取連任的民進黨立委鄭運鵬昨天以夾報方式，對國民黨立委候選人牛煦庭提出三大質疑，質疑牛有「三騙」，是假無黨真側翼，且意識形態仇日親中。圖／讀者提供
桃園立委第一選區選戰藍綠持續交戰，爭取連任的民進黨立委鄭運鵬昨天以夾報方式，對國民黨立委候選人牛煦庭提出三大質疑，質疑牛有「三騙」，是假無黨真側翼，且意識形態仇日親中。圖／讀者提供
民進黨桃園立委鄭運鵬。本報系資料照
民進黨桃園立委鄭運鵬。本報系資料照

鄭運鵬 國民黨 牛煦庭

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