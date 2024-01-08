謝龍介自曝被賴清德陣營提告 「呷剩飯等你！」沒在怕

國民黨不分區立委候選人「龍介仙」謝龍介今晚在台東開講，砲火對準台灣缺蛋、賴清德老家違建及公糧11年未漲等議題，幽默發言逗得現場鄉親呵呵大笑，氣氛歡樂。謝龍介也提及他近日被賴陣營提告的事情，當眾撂話說「呷剩飯等你！」，下次來再告訴大家他被告的內容。

晚間6點，立委候選人謝龍介及音樂製作人陳國華在寶桑國中活動中心爭取選票，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人出席。謝龍介提及，他在擔任台南市議員期間與時任市長的總統候選人賴清德交手多次，當年還拿辭職跟賴清德對賭互嗆，最後自我解嘲說，當議員的人不要隨便辭職，否則只要簽名下去就算數。

謝龍介指出，台灣公糧11年沒有漲價不合理、一個派系竟然可以成立21間公司，侯康當選兩岸觀光客會源源不絕、年輕人買房也不用頭期款。

謝龍介透露被賴清德陣營提告，但他還不清楚是賴清德或競選團隊提告，謝龍介說，他會「直球對決」，目前還沒收到通知單，不知道對方告什麼內容，下次來再告訴大家。 國民黨不分區立委候選人謝龍介人氣旺，寶桑國中活動中心湧入眾多藍營支持者。記者徐白櫻／攝影 謝龍介幫自己與台東區域立委候選人黃建賓（右）拉票，希望大家票投國民黨。記者徐白櫻／攝影 國民黨不分區立委候選人謝龍介擁有高知名度，台東開講吸引爆滿群眾，還有粉絲在他演說時上前拍照。記者徐白櫻／攝影

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