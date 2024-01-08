快訊

「3種壞習慣」比熬夜更傷肝！ 醫警告：最嚴重恐罹癌

羅致政捲謎片疑雲！「壹傳媒」總編邀一起找真相 赴羅辦被拒於門外

《新白娘子》隔30年同框 60歲「最美許仙」滿頭白髮真面目流出

謝龍介自曝被賴清德陣營提告 「呷剩飯等你！」沒在怕

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨不分區立委候選人謝龍介人氣旺，寶桑國中活動中心湧入眾多藍營支持者。記者徐白櫻／攝影
國民黨不分區立委候選人謝龍介人氣旺，寶桑國中活動中心湧入眾多藍營支持者。記者徐白櫻／攝影

國民黨不分區立委候選人「龍介仙」謝龍介今晚在台東開講，砲火對準台灣缺蛋、賴清德老家違建及公糧11年未漲等議題，幽默發言逗得現場鄉親呵呵大笑，氣氛歡樂。謝龍介也提及他近日被賴陣營提告的事情，當眾撂話說「呷剩飯等你！」，下次來再告訴大家他被告的內容。

晚間6點，立委候選人謝龍介及音樂製作人陳國華在寶桑國中活動中心爭取選票，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人出席。謝龍介提及，他在擔任台南市議員期間與時任市長的總統候選人賴清德交手多次，當年還拿辭職跟賴清德對賭互嗆，最後自我解嘲說，當議員的人不要隨便辭職，否則只要簽名下去就算數。

謝龍介指出，台灣公糧11年沒有漲價不合理、一個派系竟然可以成立21間公司，侯康當選兩岸觀光客會源源不絕、年輕人買房也不用頭期款。

謝龍介透露被賴清德陣營提告，但他還不清楚是賴清德或競選團隊提告，謝龍介說，他會「直球對決」，目前還沒收到通知單，不知道對方告什麼內容，下次來再告訴大家。

國民黨不分區立委候選人謝龍介人氣旺，寶桑國中活動中心湧入眾多藍營支持者。記者徐白櫻／攝影
國民黨不分區立委候選人謝龍介人氣旺，寶桑國中活動中心湧入眾多藍營支持者。記者徐白櫻／攝影
謝龍介幫自己與台東區域立委候選人黃建賓（右）拉票，希望大家票投國民黨。記者徐白櫻／攝影
謝龍介幫自己與台東區域立委候選人黃建賓（右）拉票，希望大家票投國民黨。記者徐白櫻／攝影
國民黨不分區立委候選人謝龍介擁有高知名度，台東開講吸引爆滿群眾，還有粉絲在他演說時上前拍照。記者徐白櫻／攝影
國民黨不分區立委候選人謝龍介擁有高知名度，台東開講吸引爆滿群眾，還有粉絲在他演說時上前拍照。記者徐白櫻／攝影

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

賴清德海外後援會歸國 相約1月13日完成最後任務

賴清德駁台南炒房是「換屋自住」 國民黨凌濤：賴清德是要住多少地方？

回防固守本命區選票 賴清德下午展開台南2至6選區車掃

不雅片早就鑑定完成？ 謝龍介批不發「綠共介選」 新北檢：選後再說

相關新聞

一旁就是紅線...遭爆座車違停16分鐘 徐巧芯：很抱歉讓民眾感到不舒服

國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委候選人徐巧芯競選總部位於莊敬路巷弄內，今再度爆違停爭議，有民眾早上發現徐的座車至少...

謝龍介自曝被賴清德陣營提告 「呷剩飯等你！」沒在怕

國民黨不分區立委候選人「龍介仙」謝龍介今晚在台東開講，砲火對準台灣缺蛋、賴清德老家違建及公糧11年未漲等議題，幽默發言逗...

不分區政見發表 民進黨：藍白國會過半將一黨超大

民進黨不分區立委候選人郭昱晴今天說，藍白若過半將形成中央（國會）、地方「一黨超大」的失衡狀態，更恐由前高雄市長韓國瑜擔任...

藍白小雞合作拚勝選 張斯綱找民眾黨「大學姊」競總聊天、吃甜點

選戰倒數，藍白總統大選攻防激烈，但區域立委互相合作，國民黨立委候選人張斯綱今找「大學姊」民眾黨不分區立委候選人林筱淇到競...

教授挺林志潔遭指違行政中立 陽明交大：會了解

民進黨竹市立委候選人林志潔日前獲陽明交大教授與校友力挺，連署名單有副校長李鎮宜遭人質疑違反行政中立。陽明交大說，會了解；...

影／「戰貓」蕭美琴殺進深藍區陪曾柏瑜車掃 里長率眾歡迎

選戰倒數，「戰貓」民進黨副總統候選人蕭美琴今赴新北新店陪同黨籍立委候選人曾柏瑜車掃，不只出發前有支持者熱情要簽名及合照，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。