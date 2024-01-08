賴競總質疑「侯康貸」選舉公報縮水變1200萬 侯辦狠酸：偷懶不用功

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人陳世凱今天說，國民黨推出的「侯康貸」，稱青年免頭期款，可貸款1500萬元，選舉公報和侯康配官方網站，侯康貸縮水變成1200萬，這種政策反覆的團隊，值得人民信賴嗎？

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，我們的政見在官方網站都有完整介紹，民進黨是偷懶不用功、不查資料，還是看不懂中文。

李利貞表示，侯友宜去年10月公布青年能成家政見，其中包括青年購屋低利貸款從1000萬提高至1200萬，也在11月底登記參選時，將政見一併交給中選會。但我們持續收到民眾對這項政見的熱烈迴響，有不少意見回饋提到年輕人最擔心籌不出頭期款，因此12月推出「555方案」，1500萬額度頭期款全額貸，有限年齡、限首購、排富、轉售限制等條件。

李利貞說，賴清德最怕侯友宜當選，又最愛學侯友宜，一向關注侯友宜的政策，包括免巴氏量表、醫護加薪、開放陸客等，賴清德照抄還不標明出處。我們長期主張清查疫苗採購過程，賴清德突然在辯論會提到可以公開。講到現在已經10天，賴清德想跟進侯友宜，就請把EUA二期審查資料嗎連同採購合約一併公開。

陳世凱指出，侯友宜和趙少康之前提出侯康貸，青年最高可貸款1500萬元，被很多房產專家、房仲業者質疑，因為寬限期一過，貸款金額會突然拉高，很難償還貸款。侯康陣營之前拍廣告宣傳，然而在選舉公報和侯康配官方網站，侯康貸1500萬縮水變成1200萬，這種政策反覆的團隊，值得人民信賴嗎？

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