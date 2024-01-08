退休警赴陸尋根遭約談 藍轟連客家人都要欺負？

苗栗縣警局刑警大隊退休警官劉佳昇去年6月退休，10月到大陸梅州客家祖籍地尋根旅遊5天，今年1月遭北檢依反滲透法、公職人員選舉罷免法案由，通知到庭說明。國民黨立法院黨團說，民進黨動用司法強力介選，連在微信寫下兩岸一家親，子子孫孫永享太平都違法，難道選情告急到連客家人都要欺負。

劉佳昇表示，去年6月他從苗栗縣刑警大隊退休，8月透過客家友人知悉，祖籍廣東梅州蕉嶺正在招商，跟著招商團前往梅州，單純看看有無商機，同時也探訪客家祖籍故居。今年1月4日接到苗栗地檢署通知書，要求到台北地檢署接受檢察官訊問。

劉佳昇說，檢察官起初先進行基本身分詢問，緊接著就問難道你不知道今年要總統大選，去梅州做什麼，再拿出一段微信截圖，指出一段兩岸一家親，子子孫孫永享太平的文字，問是否為他所放上訊息，他不解這樣是犯了什麼法。

他表示，檢察官詢問在梅州是否有接觸到中共統戰部官員，他只知道大陸對台事務，都是由國台辦出面處理，根本不曉得有什麼統戰部人員，大陸方面遇到台灣人，寒暄之下，都會加上一句兩岸一家親，以拉近距離。

劉佳昇問檢察官，難道兩岸和平不好嗎？難道以客商身分到梅州，順道看看祖籍老家也不行，檢方以違反反滲透法罪名通知到案，這對在公部門服務35年的他來說，根本就是不名譽的事情，傳出去人家以為他叛國。

國民黨立院黨團副書記長李德維說，檢調單位到底是掌握劉佳昇怎樣的違法事證，需要立即通知傳喚說明，詢問時間這麼冗長，最後拿出的事證，只是微信寫兩岸一家親，子子孫孫永享太平，難道這樣就會遭到民進黨政府的查水表？

李德維表示，民進黨選情告急，全國各地都有民眾因為去大陸旅遊交流，一早6時被帶到地檢署接受偵訊，直到晚上深夜才放人，若真有違反反滲透法證據，大家無話可說，沒有任何事證，卻搞到半夜才放人，讓被傳喚人被鄰居議論，名譽遭到損害，選舉僅剩下一周，請停止司法介選。

國民黨立委游毓蘭說，檢調部門近期以中共介選為由，鎖定特殊族群大肆偵辦，其中各地村里長赴陸旅遊接受所謂不當招待案，有200多人涉案，成案上百件；不久之前，法務部在行政院院會報告，加強查緝五大境外勢力新興介選模式，將新住民列為首位，蔡政府居然用這種方式對待新台灣之子的母親。

國民黨立委徐志榮說，客家人來自中原，在五胡亂華時期歷經五次大遷移，養成客家人堅忍不拔、不屈不撓的硬頸精神，只要不是天大的事情，客家人都會忍一忍就過去，但不代表客家人是好惹的。

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