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不雅片早就鑑定完成？ 謝龍介批不發「綠共介選」 新北檢：選後再說

聯合報／ 記者鄭惠仁蔣永佑葉德正／台南即時報導
國民黨不分區立委候選人謝龍介列出對手奧步及拆解撇步。圖／下載謝龍介社群畫面
國民黨不分區立委候選人謝龍介列出對手奧步及拆解撇步。圖／下載謝龍介社群畫面

國民黨提名不分區立委候選人謝龍介今在臉書指對手已出奧步，已有人編劇，演出下跪，他也質疑，立委羅致政不雅影片語音檔，1天就能完成是否深偽的鑑定，卻留著不發是「綠共介選」！他並製圖列出奧步手法，以及拆解撇步。

這段不明來源的性愛影片，羅致政有向檢調告發，由調查局負責鑑定。調查局今證實，上述影片鑑定結果已出爐，考量全案已由新北地檢署指揮偵辦，不宜對外說明；而新北地檢署表示，全案因涉及性侵害犯罪防治法不實性影像及妨害性隱私，實不便說明；但檢調都不敢直接否認或澄清羅致政性愛片是遭深偽或造假。羅致政團隊態度低調，強調尊重檢調調查。

據了解，調查局的深偽鑑定報告是上周五出爐，為避免鑑定結果外洩，調查局一拿到報告便立刻密封，指派專人送往新北地檢署；新北地檢署也證實是在上周五下午收到這份鑑定報告。由於選舉倒數只剩5天，為避免在此刻公布結果將影響選情，據悉檢調傾向選後視偵查進度，再對外適度說明。

謝龍介說，民進黨出奧步劣跡斑斑，過去幾天，已經有人編劇，並有人下跪。他指民進黨總統候選人賴清德、羅致政，開口閉口「中共介選」，但事實是，法務部汙名化新住民；而疑羅致政的不雅影片，音檔外流，明明一天就能鑑定出爐，卻留著不發，我看是「綠共介選」還差不多！

謝龍介表示，無論如何，情勢若有變，最重要，就是冷靜，接著多方搜集資訊，必要時蒐證自保，這是不變的3招。他並整理幾招常見的奧步，以及如何拆解，讓民眾參考，奧步有賄選、栽贓賄選、威嚇、造謠、行政不中立、網軍釣魚及帶風向、製造衝突、編劇。

國民黨不分區立委候選人謝龍介列出對手奧步及拆解撇步。圖／下載謝龍介社群畫面
國民黨不分區立委候選人謝龍介列出對手奧步及拆解撇步。圖／下載謝龍介社群畫面
國民黨不分區立委候選人謝龍介列出對手奧步及拆解撇步。圖／下載謝龍介社群畫面
國民黨不分區立委候選人謝龍介列出對手奧步及拆解撇步。圖／下載謝龍介社群畫面

羅致政 新北 影片

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