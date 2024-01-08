鄭正鈐揭露高端錄音 批高層利用美國衛生院名聲背書

國民黨立委鄭正鈐今天舉行記者會，公布高端董事會第四段錄音檔內容，質疑高端利用美國國家衛生院名聲，牟取政府補助，炒高股價，誤導投資大眾，民進黨政府護航高端，成為高端股票異常起伏的幫兇，坑殺無辜股民。

鄭正鈐指出，高端疫苗副董事長陳燦堅2020年4月27日表示，高端疫苗上市有望，與美國國家衛生院同步，這個消息讓高端的股價從4月27日的54.5元，漲到7月15日的134.5元，這一波的漲勢高達246%。

他表示，高端2020年4月對外說疫苗上市跟美國國衛院同步，結果到了8月7日董事會的錄音檔顯示，高端寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望美國國衛院掛名發表出去，美國國衛院覺得高端貢獻不夠，不願掛名背書。高端卻還跟對方說，只要掛名就是貢獻啦。

鄭正鈐說，高端不斷對外宣稱與美國國衛院合作無間，美國國衛院根本不願意在高端論文掛名，高端難道不是利用美國國衛院的名聲，欺騙國人，騙衛福部的補助。

鄭正鈐表示，高端股價從2020年4月27日的54.5元，一路攀升至2021年5月17日的417元，漲勢高達765％。高端內線炒股傳聞不斷，金管會更是移送九次異常交易分析報告。高端股價漲跌異常，爆出股東名冊內有上千名民進黨員，有多位民進黨重要人士，高端與民進黨政府之間，是否涉入內線交易與官商勾結，留下太多可議之處，檢調應深入調查。

鄭正鈐指出，高端連二期的人體試驗都沒完成，民進黨政府就急著讓高端通過緊急使用授權（EUA），還為高端打造獨步全球的免疫橋接，替代三期臨床試驗。食藥署通過高端疫苗EUA，審查過程不公開透明，事前刻意更換反對免疫橋接的審查委員。

鄭正鈐說，民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約的行為，是騙選票。民進黨是執政黨，國會過半數，如果真有心要公開合約，馬上就可以公開，賴清德喊公開喊了10天，到現在都沒公開，這就是典型的隨便講講，騙選票。

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