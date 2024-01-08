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影／針對高端疫苗相關爭議 立法院明加開臨時會

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（前）上午出席立法院朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。記者林伯東／攝影
民進黨團總召柯建銘（前）上午出席立法院朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。記者林伯東／攝影

立法院長游錫堃上午召集朝野黨團協商召開臨時會事宜。對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議召開臨時會。最終各黨團達成共識，於明日開臨時會，將邀請行政院長陳建仁率領相關部會首長就高端疫苗相關爭議進行專案報告，並備質詢。

立法院長游錫堃上午召集朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。記者林伯東／攝影
立法院長游錫堃上午召集朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。記者林伯東／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午出席立法院朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。記者林伯東／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午出席立法院朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。記者林伯東／攝影
立法院上午召集朝野黨團協商，對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議，將於明日開臨時會。記者林伯東／攝影
立法院上午召集朝野黨團協商，對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議，將於明日開臨時會。記者林伯東／攝影
立法院上午召集朝野黨團協商，對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議，將於明日開臨時會。圖為民眾參訪議場。記者林伯東／攝影
立法院上午召集朝野黨團協商，對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議，將於明日開臨時會。圖為民眾參訪議場。記者林伯東／攝影

高端疫苗 國民黨 行政院

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