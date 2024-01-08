影／針對高端疫苗相關爭議 立法院明加開臨時會
立法院長游錫堃上午召集朝野黨團協商召開臨時會事宜。對於國民黨團提案要求針對高端疫苗相關爭議召開臨時會。最終各黨團達成共識，於明日開臨時會，將邀請行政院長陳建仁率領相關部會首長就高端疫苗相關爭議進行專案報告，並備質詢。
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