高端採購問題多 民眾黨籲速開臨時會
「既然民進黨總統候選人賴清德說要公開高端疫苗採購合約，行政院就應該儘速公開合約，並到立法院進行專案報告！」民眾黨立院總召邱臣遠7日在召開朝野協商前這樣說。民眾黨立委張其祿直言，高端疫苗都是老問題，但政府找各種理由不願接受外界檢驗，行政院應儘速公開，否則選民會用選票制裁。
EUA、合約爭議多
邱臣遠表示，高端除了採購合約外，還有中間EUA的申請，股價異常等問題需要釐清：是否有人藉著疫情發國難財？高端在2021年發布重訊時就曾說，疫苗合約不公開是因為採購機關的要求，但行政院長陳建仁近日卻說是因為高端董事會不同意，兩者說法互相矛盾，政府必須解釋清楚。
邱臣遠不滿指出，2022年10月17日，審計部送交立法院的報告就曾指出，高端疫苗的採購合約未見採購價格等資訊，且保密期限達30年，這就是黑箱作業，因此他們呼籲加開臨時會，讓行政院說明相關爭議，民眾黨團也願意奉陪到底。民眾黨立委賴香伶也說，高端疫苗採購號稱免除《採購法》相關限制，但對外都未說清楚理由。
盼儘速公開合約
「當初指揮中心說高端疫苗尚未解盲就可採購，相當不合理！」賴香伶說，即使後來有將高端的合約給立法院檢視，但都在採購的部分塗黑，而且還不能將內容對外公開，根本不算對外公開。她強調，國家開發國產疫苗大家都支持，但研發與採購費用不可混用，高端董事會如今都同意公開，盼政府回應各界對高端的質疑。
張其祿也說，他們在2022年就向監察院申請調查高端疫苗採購相關爭議了，但如今卻仍沒有下文，其中高端市值從20幾億變到1千多億，採購客戶只有中華民國政府，5百多萬劑疫苗有2百多萬劑報廢，且國際如BNT與莫德納相關疫苗採購合約都已陸續解密，盼行政院儘速公開，民進黨不要阻擋加開臨時會。
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