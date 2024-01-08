快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指蔣萬安抹黑輕軌是就事論事 北市酸陳其邁「辛苦了」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）先前與高雄市長陳其邁（右），同台出席「天下城市高峰論壇」。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安（左）先前與高雄市長陳其邁（右），同台出席「天下城市高峰論壇」。圖／報系資料照

民進黨昨晚高雄鳳山黃金周大造勢，高雄市長陳其邁昨指台北市長蔣萬安不斷抹黑高雄前軌，並問蔣萬安是什麼心態？台北拿了6700億捷運補助就不會，高雄才拿了1千億就會成為蚊子建設？陳其邁今天受訪指他作天的說法是就事論事，非針對個人。北市府發言人殷瑋今天也向高雄市長陳其邁喊話，表示「辛苦了！」

殷瑋說，陳其邁請假選舉20幾天，應該已經很忙，還要整天開口閉口提及蔣萬安市長，真的是非常辛苦。建議陳市長可以幫忙告訴目前仍是同黨籍的中央政府，可以在公平合理的前提之下，把餅做大，多體恤地方。

殷瑋表示，蔣過去擔任立院黨團書記長任內，提出事實說明前瞻預算有綁樁疑慮，陳其邁卻說自己對蔣的批評是就事論事。真正的「就事論事」，是拿出數字，指出事實，才不會讓人有「就是來蹭」的感覺。

殷也提到，中央前瞻預算補助地方共5358億，高雄市拿到1265億，嘉義縣、屏東縣都比台北多；台北市分配到184億，六都排名最後，全國第九，這些都是事實。蔣擔任立法委員時提出來的主要質疑之一，在於「資源分配是不是合理？是否淪為綁樁之用？」如今看看這些不同縣市拿到的補助對比，再對照當初的質疑，究竟前瞻計畫的資源分配合不合理？有沒有淪為綁樁？相信市民乃至許多國民的感受很深刻。

殷瑋重申，當初蔣萬安市長擔任立法委員時，對於前瞻計畫除了「是否綁樁」的質疑之外，還有兩個深切的盼望。第一，當初蔣曾說，「希望讓條例審查過程能夠充分討論」，畢竟如果沒有經過朝野充分討論，既不民主，也不進步，而且應有的資源分配與發展方向沒有經過充分對話，也就難怪時至今日，外界依然對「怎麼會是這樣分配？」提出各種疑問。

另外，當初蔣也說過，「執政黨違反議事規則、不顧程序正義，再次比照審查『一例一休』方式強行通過」，這是對民主程序的堅持與提醒，相信陳其邁市長，應該會有對民主價值的基本認知與反省才對。

陳其邁 殷瑋

延伸閱讀

影／高雄扛百萬選票猛攻蔣萬安 陳其邁：就事論事

柯文哲前腳剛走！侯友宜、蔣萬安進瑞豐夜市掃街 藍白較勁意味濃

高雄被照顧看得到！ 陳其邁：支持賴蕭配 絕對不行換黨換人做

陳其邁挺雄中同學許智傑 粉絲熱情讓現場秒變簽名會

相關新聞

整理包／高端合約吵哪樁？4QA一次看

立法院明天將召開臨時會，針對「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」邀請行政院長陳建仁進行專案報告，有專家...

高端疫苗變成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

選戰進入最後階段，「高端疫苗」又成為話題焦點。立法院朝野協商，決定將在明天（9日）召開臨時會，主題就是高端疫苗合約公開、研發及採購過程是否有弊。對於召開臨時會，與其說是民進黨「放行」，不如說是「無力阻擋」，因為如果再擋，就可能對選情造成影響。高端從過去民進黨口中的「下一個護國神山」，變成在野黨的「政治提款機」，從民進黨到蔡政府上下，都可說是咎由自取。尤其是明天上陣的行政院長陳建仁，就是高端案的關鍵人物，朝野如何攻防，勢必將成為選戰末期的重要話題之一。

朝野攻防高端疫苗爭議 政院：持續溝通提前公布合約

行政院今天說，政府與各疫苗廠商所進行疫苗採購，皆依法辦理，遵循國際商業慣例執行，絕無所謂不法情事。近兩年來有關新冠肺炎疫...

高端新冠疫苗合約何時公開？ 王必勝：今天會再發公文

高端疫苗合約成為選戰攻防議題，立法院明天舉行臨時會，由衛福部進行專案報告。至於，高端合約何時公布？民眾黨日前以110年5...

退休警赴陸尋根遭約談 藍轟連客家人都要欺負？

苗栗縣警局刑警大隊退休警官劉佳昇去年6月退休，10月到大陸梅州客家祖籍地尋根旅遊5天，今年1月遭北檢依反滲透法、公職人員...

不雅片早就鑑定完成？ 謝龍介批不發「綠共介選」 新北檢：選後再說

國民黨提名不分區立委候選人謝龍介今在臉書指對手已出奧步，已有人編劇，演出下跪，他也質疑，立委羅致政不雅影片語音檔，1天就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。