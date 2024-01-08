指蔣萬安抹黑輕軌是就事論事 北市酸陳其邁「辛苦了」

民進黨昨晚高雄鳳山黃金周大造勢，高雄市長陳其邁昨指台北市長蔣萬安不斷抹黑高雄前軌，並問蔣萬安是什麼心態？台北拿了6700億捷運補助就不會，高雄才拿了1千億就會成為蚊子建設？陳其邁今天受訪指他作天的說法是就事論事，非針對個人。北市府發言人殷瑋今天也向高雄市長陳其邁喊話，表示「辛苦了！」

殷瑋說，陳其邁請假選舉20幾天，應該已經很忙，還要整天開口閉口提及蔣萬安市長，真的是非常辛苦。建議陳市長可以幫忙告訴目前仍是同黨籍的中央政府，可以在公平合理的前提之下，把餅做大，多體恤地方。

殷瑋表示，蔣過去擔任立院黨團書記長任內，提出事實說明前瞻預算有綁樁疑慮，陳其邁卻說自己對蔣的批評是就事論事。真正的「就事論事」，是拿出數字，指出事實，才不會讓人有「就是來蹭」的感覺。

殷也提到，中央前瞻預算補助地方共5358億，高雄市拿到1265億，嘉義縣、屏東縣都比台北多；台北市分配到184億，六都排名最後，全國第九，這些都是事實。蔣擔任立法委員時提出來的主要質疑之一，在於「資源分配是不是合理？是否淪為綁樁之用？」如今看看這些不同縣市拿到的補助對比，再對照當初的質疑，究竟前瞻計畫的資源分配合不合理？有沒有淪為綁樁？相信市民乃至許多國民的感受很深刻。

殷瑋重申，當初蔣萬安市長擔任立法委員時，對於前瞻計畫除了「是否綁樁」的質疑之外，還有兩個深切的盼望。第一，當初蔣曾說，「希望讓條例審查過程能夠充分討論」，畢竟如果沒有經過朝野充分討論，既不民主，也不進步，而且應有的資源分配與發展方向沒有經過充分對話，也就難怪時至今日，外界依然對「怎麼會是這樣分配？」提出各種疑問。

另外，當初蔣也說過，「執政黨違反議事規則、不顧程序正義，再次比照審查『一例一休』方式強行通過」，這是對民主程序的堅持與提醒，相信陳其邁市長，應該會有對民主價值的基本認知與反省才對。

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