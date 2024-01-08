指蔣萬安抹黑輕軌是就事論事 北市酸陳其邁「辛苦了」
民進黨昨晚高雄鳳山黃金周大造勢，高雄市長陳其邁昨指台北市長蔣萬安不斷抹黑高雄前軌，並問蔣萬安是什麼心態？台北拿了6700億捷運補助就不會，高雄才拿了1千億就會成為蚊子建設？陳其邁今天受訪指他作天的說法是就事論事，非針對個人。北市府發言人殷瑋今天也向高雄市長陳其邁喊話，表示「辛苦了！」
殷瑋說，陳其邁請假選舉20幾天，應該已經很忙，還要整天開口閉口提及蔣萬安市長，真的是非常辛苦。建議陳市長可以幫忙告訴目前仍是同黨籍的中央政府，可以在公平合理的前提之下，把餅做大，多體恤地方。
殷瑋表示，蔣過去擔任立院黨團書記長任內，提出事實說明前瞻預算有綁樁疑慮，陳其邁卻說自己對蔣的批評是就事論事。真正的「就事論事」，是拿出數字，指出事實，才不會讓人有「就是來蹭」的感覺。
殷也提到，中央前瞻預算補助地方共5358億，高雄市拿到1265億，嘉義縣、屏東縣都比台北多；台北市分配到184億，六都排名最後，全國第九，這些都是事實。蔣擔任立法委員時提出來的主要質疑之一，在於「資源分配是不是合理？是否淪為綁樁之用？」如今看看這些不同縣市拿到的補助對比，再對照當初的質疑，究竟前瞻計畫的資源分配合不合理？有沒有淪為綁樁？相信市民乃至許多國民的感受很深刻。
殷瑋重申，當初蔣萬安市長擔任立法委員時，對於前瞻計畫除了「是否綁樁」的質疑之外，還有兩個深切的盼望。第一，當初蔣曾說，「希望讓條例審查過程能夠充分討論」，畢竟如果沒有經過朝野充分討論，既不民主，也不進步，而且應有的資源分配與發展方向沒有經過充分對話，也就難怪時至今日，外界依然對「怎麼會是這樣分配？」提出各種疑問。
另外，當初蔣也說過，「執政黨違反議事規則、不顧程序正義，再次比照審查『一例一休』方式強行通過」，這是對民主程序的堅持與提醒，相信陳其邁市長，應該會有對民主價值的基本認知與反省才對。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言