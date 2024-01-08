影／立院加開臨時會 民眾黨要求盡速公布高端採購合約內容

選戰進入最後階段，「高端疫苗」又成為話題焦點。立法院朝野協商，決定將在明天（9日）召開臨時會，主題就是高端疫苗合約公開、研發及採購過程是否有弊。對於召開臨時會，與其說是民進黨「放行」，不如說是「無力阻擋」，因為如果再擋，就可能對選情造成影響。高端從過去民進黨口中的「下一個護國神山」，變成在野黨的「政治提款機」，從民進黨到蔡政府上下，都可說是咎由自取。尤其是明天上陣的行政院長陳建仁，就是高端案的關鍵人物，朝野如何攻防，勢必將成為選戰末期的重要話題之一。

2024-01-08 13:47