影／立院加開臨時會 民眾黨要求盡速公布高端採購合約內容
民眾黨立法院黨團上午在舉行「高端採購合約應公開 支持召開臨時會」記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿表達支持召開臨時會，也要求陳建仁到立法院進行專案報告，並盡速公布合約內容，當中若有疏失或不法，必須負起責任，絕不能讓真相石沉大海。
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