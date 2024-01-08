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邱顯智怒批昔日戰友黃國昌 時力現任高雄主委林于凱秒退黨

聯合報／ 記者卜敏正蔡世偉／高雄即時報導
林于凱（左）近期已開始擔任高雄立委第六選區候選人郭倍宏發言人。記者卜敏正／攝影
林于凱（左）近期已開始擔任高雄立委第六選區候選人郭倍宏發言人。記者卜敏正／攝影

就在昨日時代力量立委邱顯智發出短影音「真心話之初衷篇」，內容對黃國昌嚴厲批判，讓高雄市前議員，也是現任時代力量高雄黨部主委林于凱，宣布退黨，並辭去黨內所有職務。時力高雄基層黨員對於林于凱的離開直呼不意外。

現任時代力量高雄黨部主委的林于凱，在臉書貼文表示，看見立委邱顯智的短影音抨擊黃國昌後相當感慨，無法置信這樣的話居然出自邱顯智，認為這是一段精心設計出的精彩演出。

林于凱反問邱顯智，「要談雙標之前，先問問自己的誠信在哪裡？」質疑對方關鍵的2022新竹市長之戰，沒有遵循當初的承諾出來一戰。認為邱顯智4年前是靠著黃國昌的支持，才得以進入立法院，卻在2年後畏戰，讓時代力量失去最關鍵的一次機會。

林于凱強調，時代力量還是有很多優秀的政治工作者在努力，也還乘載著許多弱勢人民的需要，但這種精心安排的對前黨員的攻擊，不會讓時代力量變得更好，也不會讓台灣第三勢力更茁壯。此時此刻，他還是期待台灣社會，能給予真正守護基層人民權益的政治人物支持。但對於單一政黨，已經不存在實質信任的對話，打從內心無法繼續團隊奮戰，因此宣布辭去時代力量所有職務，退出時代力量。

但據時代力量內部的人士透露，林于凱在時代力量裡本來就是屬於國昌派，黃國昌出走後，他能撐到現在已經實屬不易；當年黃國昌力挺黃珊珊更重創時代力量，林于凱的離開，對時代力量而言並不意外。

時代力量 林于凱 黃國昌

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