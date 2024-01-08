政院將報告高端合約 侯友宜批串證「問賴10天沒回應」

立法院通過國民黨團提案，明天舉行臨時會由行政院長陳建仁就高端疫苗合約專案報告，同時間國民黨總統候選人侯友宜在台南中樓勝安宮受訪時也批評，電視辯論會針對此事也問了賴清德，到現在剛好10天沒回應，反而看到衛福部長薛瑞元跑去賴的競總密商，「是不是在串證、湮滅證據？現在國會要討論，趕快公佈麻！」

媒體詢問，立院要協商高端合約是否公開，但民進黨在立院多數，是否擔心又被擋下？侯友宜說，高端這件事情在電視辯論會中已經問了賴清德，到現在剛好10天，賴清德都沒有回，反而看到衛福部長薛瑞元跑去跟賴競總密商，「是不是在串證、湮滅證據？」現在國會要討論，趕快公佈麻。

侯友宜指出，高端問題是大家都要問的，因為當時疫情危機的時刻，民進黨用高端來取代，這關係到人民的生命，是很重要、很嚴肅的事情。

侯友宜也提到，不只高端問了賴清德10天，對於民進黨神主牌「廢死」要不要拿掉？「到底支持廢死還是反廢死？每次問賴清德，賴清德不是閃，扭頭就走，不敢面對人民的聲音，以後如果賴清德當選，人民就被踩在腳下」。

侯友宜批評，賴清德每次遇到問題就趕快閃不說，高端趕快公布、讓全民來檢驗，

商品推薦