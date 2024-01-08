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王欣儀喊反廢死 賴辦：台灣現在沒有廢死

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供
民進黨總統參選人賴清德總統競選總部發言人陳世凱。圖／民進黨提供

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人陳世凱今天表示，對廢死議題從來沒有閃躲，台灣現在沒有廢死。

國民黨台北市議員王欣儀最近以受害者家屬身分反對廢除死刑，國民黨總統候選人侯友宜也要求民進黨總統候選人賴清德給答案。

陳世凱說，2009年，前總統馬英九落實人權兩公約，在此之後，廢死就不是議題，應該對死刑必須更謹慎，更詳細，如此而已，沒有閃躲過這個問題。

廢死 死刑 賴清德

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