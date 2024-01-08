【重磅快評】打開高端黑箱 只等再次「BNT的感動」

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聯合報／ 主筆室
民進黨總統候選人賴清德在選前為拚選票表示要公開高端疫苗採購合約，結果還是公開不了。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統候選人賴清德在選前為拚選票表示要公開高端疫苗採購合約，結果還是公開不了。圖／聯合報系資料照片

選前，高端如索命幽靈，與民進黨如影隨形。支離破碎的真相，拼湊出綠營執政的嘴臉，有司法如東廠護衛，說不盡的謊言包庇貪婪卸責。賴清德從未替人民爭取疫苗，卻在選前為拚選票大開金口公開採購合約密件，結果還是打假球，讓選戰軍師在立院報告前先串供。民進黨不下台，高端案永無真相大白之日。

愛國疫苗背後的金權政治草菅人命。明明是國家出錢包攬疫苗研發，卻要假手民間公司，以採購之名公然從國庫搬錢，讓毫無業績收入的上市公司美化帳本，有心人士大肆炒股。而人民眼睜睜看著黨國權貴及綠友友先打進口疫苗，自己只能被迫注射沒有國際認證的疫苗，要不就是冒險苦等。

很多人好了傷疤忘了痛，以為地方選舉懲罰執政黨就夠了。夠嗎？蔡政府何時為決策錯誤負起政治責任？喝人血炒股的黨政權貴付出什麼代價？他們與賴清德「在路上」趕赴吃人民吃國家的下一攤。

當高端董事會的錄音公諸於世，才知七百塊就有獲利的三無疫苗，政府竟出八百多塊天價採購。大股東數著白花花鈔票、標記著綠友友身分的股東名冊，此情此景對比疫情升溫時殯儀館裡不容告別、不分日夜草草火葬的病屍，怎能原諒「人血疫苗國家隊」？怎能默視這群人繼續利用公權力將真相埋藏？

高端從醫學到民主在在挑戰人性倫理，更讓人難忘大疫時「最感人的疫苗」。郭台銘憑一己之力捐贈BNT疫苗，欲急救疫情卻橫遭國家機器追打，後來結合台積電、慈濟鍥而不捨衝撞黨國，才讓國人及時打到救命的一針。相比高端董事會上成大醫師洋洋自得「政府穩過，一路開綠燈」，總統府的會議桌上，卻是郭台銘、劉德音力抗蔡政府的意識型態障礙。

劉德音曾在台積電股東會上以「困難重重」說明捐購過程，讓人對蔡政府的殘酷無言慨嘆；如今賴陣營、蔡政府還在喬真相，斡旋如何包裝話術才能得選票又不致穿幫。看他們密室政治從容無懼民意，便知若在賴清德治理下，人民還有更多「困難重重」。

不少人記得BNT抵台時的如釋重負。郭台銘的堅持，讓民眾在疫情隧道裡看到一點光。無論他的政治風格如何，至少當時他的眼光和效率，讓蔡政府最終向民意妥協。但浪費數十億的高端疫苗只能焚毀了事，真相及政治責任還被封印卅年，惡霸政治仍盤根在台灣土地上。

打開高端黑箱，還差關鍵的一塊拼圖。選前，郭台銘會再次帶來「BNT的感動」嗎？

高端疫苗 郭台銘 疫情

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