【重磅快評】打開高端黑箱 只等再次「BNT的感動」

選前，高端如索命幽靈，與民進黨如影隨形。支離破碎的真相，拼湊出綠營執政的嘴臉，有司法如東廠護衛，說不盡的謊言包庇貪婪卸責。賴清德從未替人民爭取疫苗，卻在選前為拚選票大開金口公開採購合約密件，結果還是打假球，讓選戰軍師在立院報告前先串供。民進黨不下台，高端案永無真相大白之日。

愛國疫苗背後的金權政治草菅人命。明明是國家出錢包攬疫苗研發，卻要假手民間公司，以採購之名公然從國庫搬錢，讓毫無業績收入的上市公司美化帳本，有心人士大肆炒股。而人民眼睜睜看著黨國權貴及綠友友先打進口疫苗，自己只能被迫注射沒有國際認證的疫苗，要不就是冒險苦等。

很多人好了傷疤忘了痛，以為地方選舉懲罰執政黨就夠了。夠嗎？蔡政府何時為決策錯誤負起政治責任？喝人血炒股的黨政權貴付出什麼代價？他們與賴清德「在路上」趕赴吃人民吃國家的下一攤。

當高端董事會的錄音公諸於世，才知七百塊就有獲利的三無疫苗，政府竟出八百多塊天價採購。大股東數著白花花鈔票、標記著綠友友身分的股東名冊，此情此景對比疫情升溫時殯儀館裡不容告別、不分日夜草草火葬的病屍，怎能原諒「人血疫苗國家隊」？怎能默視這群人繼續利用公權力將真相埋藏？

高端從醫學到民主在在挑戰人性倫理，更讓人難忘大疫時「最感人的疫苗」。郭台銘憑一己之力捐贈BNT疫苗，欲急救疫情卻橫遭國家機器追打，後來結合台積電、慈濟鍥而不捨衝撞黨國，才讓國人及時打到救命的一針。相比高端董事會上成大醫師洋洋自得「政府穩過，一路開綠燈」，總統府的會議桌上，卻是郭台銘、劉德音力抗蔡政府的意識型態障礙。

劉德音曾在台積電股東會上以「困難重重」說明捐購過程，讓人對蔡政府的殘酷無言慨嘆；如今賴陣營、蔡政府還在喬真相，斡旋如何包裝話術才能得選票又不致穿幫。看他們密室政治從容無懼民意，便知若在賴清德治理下，人民還有更多「困難重重」。

不少人記得BNT抵台時的如釋重負。郭台銘的堅持，讓民眾在疫情隧道裡看到一點光。無論他的政治風格如何，至少當時他的眼光和效率，讓蔡政府最終向民意妥協。但浪費數十億的高端疫苗只能焚毀了事，真相及政治責任還被封印卅年，惡霸政治仍盤根在台灣土地上。

打開高端黑箱，還差關鍵的一塊拼圖。選前，郭台銘會再次帶來「BNT的感動」嗎？

商品推薦