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立院加開臨時會要求公開合約 高端的反應是這樣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

民眾黨立委指控，高端在疫情期間股價異常，政府對採購合約解封也態度消極，同時，立院也將加開臨時會，要求行政院針對高端疫苗採購進行專案報告，並公開合約，對於各界的壓力，高端仍不願回應，但日前高端曾表示，「不能大家懷疑我就一直要我解密」。

對於高端的疫苗採購合約，外界要求公開已久，但高端2021年5月30日發布重訊，就明確指出「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，但日前行政院長陳建仁才說，要公布合約需要高端開「股東會」通過，衛福部長薛瑞元，則說解密需由「董事會」開會決議。

雙方說法兜不攏，但現在合約是否公開，決定權在高端身上。面對壓力，高端公司均以發言系統會議中為由，不願回應是否願意公開合約。

但高端日前態度仍然強硬，強調作為上市櫃公司，一向都要遵守跟政府之間簽訂的合約與法律規範，要解密也要雙方都同意，但包括BNT、莫德納、AZ等所有新冠疫苗供應商，大家都簽有保密條款，是不是要一起解密？

先前藍委公布高端董事會錄音檔，大爆政府護航高端疫苗及分贓內幕後，以及股東中有超過千人為民進黨籍，但高端僅表示，分贓是因為研發過程壓力大的玩笑話，並對爆料的立委通通開告。

高端疫苗 行政院 莫德納

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