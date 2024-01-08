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影／還原歷史 太陽花發起人：當年不只反黑箱

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，民主進步黨前副祕書長林飛帆出席。記者曾原信／攝影
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，民主進步黨前副祕書長林飛帆出席。記者曾原信／攝影

13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，行政院事件總指揮魏揚指出，與中國簽署服貿協議或貨貿協議，性質非單純「雙邊貿易的技術性規範」，而是將台灣與中國雙邊高度經濟整合為「自由貿易區」，將導致兩岸經濟一體化，將帶來巨大風險。

魏揚也指出，如今加入民眾黨的黃國昌，10年前即未經運動決策會議同意，密會總統府副秘書長蕭旭岑，如今又為了自身政治利益，背叛太陽花。社民黨立委候選人苗博雅表示，不管箱子是黑還透明，服貿貨貿都該反對，毒藥不會因為是在透明箱子裡就不毒。

13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，社民黨立委候選人苗博雅表示，不管箱子是黑還透明，服貿貨貿都該反對。記者曾原信／攝影
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，社民黨立委候選人苗博雅表示，不管箱子是黑還透明，服貿貨貿都該反對。記者曾原信／攝影
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，行政院事件總指揮魏揚（圖）批評黃國昌如今竟然加入支持服貿貨貿的民眾黨。記者曾原信／攝影
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，行政院事件總指揮魏揚（圖）批評黃國昌如今竟然加入支持服貿貨貿的民眾黨。記者曾原信／攝影
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱。記者曾原信／攝影
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱。記者曾原信／攝影

服貿 魏揚 運動

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