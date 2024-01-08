影／還原歷史 太陽花發起人：當年不只反黑箱

國民黨副總統候選人趙少康日前接受知名脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」專訪，雙方互動精采，節目播出也引發熱議，不到2天點閱率就飆破100萬人次，外界解讀趙少康透過該模式與年輕人互動，打進國民黨支持度弱勢的族群，有助於選戰加分。 藍營立委候選人認為，上脫口秀節目對國民黨吸引年輕選票有正向幫助，「至少讓國民黨與年輕人拉近距離」。青年代表、學者則認為，「長期經營才是空戰成功關鍵」…

2024-01-08 10:00