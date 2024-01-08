影／還原歷史 太陽花發起人：當年不只反黑箱
13位太陽花反服貿運動發起者與參與者上午舉行記者會，除重申反對服貿貨貿，也反對遭外界扭曲當年只反黑箱，行政院事件總指揮魏揚指出，與中國簽署服貿協議或貨貿協議，性質非單純「雙邊貿易的技術性規範」，而是將台灣與中國雙邊高度經濟整合為「自由貿易區」，將導致兩岸經濟一體化，將帶來巨大風險。
魏揚也指出，如今加入民眾黨的黃國昌，10年前即未經運動決策會議同意，密會總統府副秘書長蕭旭岑，如今又為了自身政治利益，背叛太陽花。社民黨立委候選人苗博雅表示，不管箱子是黑還透明，服貿貨貿都該反對，毒藥不會因為是在透明箱子裡就不毒。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言