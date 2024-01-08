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高端爭議再起 民眾黨團要求立法院舉行臨時會

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（中）、幹事長張其祿（左）。圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（中）、幹事長張其祿（左）。圖/聯合報系資料照

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今天舉行記者會，要求立法院加開臨時會，邀請行政院長陳建仁到立法院針對高端疫苗提出專案報告。

張其祿指出，高端從市值20多億炒作到1000多億，期間起起伏伏，包括蔡英文總統都幾乎變成高端代言人，每每重大訊息宣布，都造成高端股票波動。政府宣稱高端案簽結，簽結沒有法律明文，隨時可以重新偵查起訴，這樣的說法只是幌子，政府到底在護誰，切莫再透過國家機器掩蓋權錢內幕，盡快公開高端採購合約，釐清真相。

邱臣遠表示，除了採購合約，高端股價異常狀況應查察，民眾黨團前年底已向監察院舉發，相關單位甩鍋，對採購合約解封態度消極，既然副總統賴清德表態公開合約，就不該只是政治作秀，難道是選情告急才來搞半套。

賴香伶說，高端爭議多不勝數，政府說是保存30年，根本是封存，連立委索取資料，拿到的資料三分之二塗黑，這是公開嗎？根本是打假球。高端二期還沒解盲，就簽採購合約，解盲記者會當天上午，衛福部才公布緊急使用授權（EUA）審查標準，是先射箭再畫靶。

賴香伶指出，政府為了讓高端盡快大規模施打，民進黨讓高端委託中資企業做二期臨床試驗，高端還未做三期試驗，衛福部就通過EUA量產，罔顧程序正義及民眾健康。審計部民國110年中央政府總決算審核報告也指出，高端疫苗採購的各種弊端，證明民進黨政府花費無數人民納稅錢。

高端疫苗 賴香伶 立法院

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