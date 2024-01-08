術後首談病情 王欣儀自曝罹癌第二期：有轉移
台北市議員王欣儀上月底自曝罹癌並切除腫瘤，藍綠各界好友紛送上祝福，王欣儀今上媒體人王淺秋廣播節目首談病情，手術過程一切順利，不過後來發現癌症有轉移狀況是第二期，王也呼籲民眾，台灣醫師都很專業有經驗，要定期檢查，及早發現、治療。
王欣儀表示，自己是在健檢時發現腫瘤有癌化風險，被轉介到專科做穿刺切片，後來發現是惡性腫瘤，因選舉、議會會期關係，才選擇安排在上月29日開刀切出，手術過程良好，但本來醫生告知她是一期，後來化驗發現有轉移到淋巴變成二期，後續治療還要再進一步檢查。
王欣儀也提醒，現在罹癌的人也非常多，希望透過自身罹癌經驗，分享給民眾如何注意自身身體狀況，包含定期健檢、政府提供免費篩檢等要多加利用，早期發現，早期治療。
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