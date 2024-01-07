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蔡總統：2050淨零轉型台灣必走的路 RE100根本沒有核電

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統接受年代「數字台灣」專訪，今晚播出。談到台灣半導體為什麼會成功，蔡總統說，因為聚落效應最大，且全台灣就是聚落，從北部的新竹，一直到中部、南部，甚至於將來連屏東或者東部，都會有半導體的聚落。她也表示，除了交通連結之外，水電也非常重要，2050淨零轉型是台灣必走的路，再生能源扮演非常大的角色，「尤其是RE100根本是沒有核電的再生能源情境。」

蔡總統提到，所以這8年的國家能源計畫，是做一個系統性的規劃，歐洲一些再生能源的廠商，在過去幾年是主要的台灣投資來源，這幾年外資的投入非常多，但歐洲的投資是第一大。

蔡總統提到，「他們為什麼要這麼大幅度地投資台灣，因為他們做了一個評估，台灣的政府有決心，他們就有信心投入這麼大的資源，在發展台灣的風電產業，他們也希望台灣成功的經驗，將來可以擴散到亞洲的其他地方。」

蔡總統說，這個過程其實是滿艱辛的，因為整個離岸風電、還有光電發展的法規基礎不存在，所以初期也送了一個新的法案進入到立法院，希望把這個整個法律的結構做好，當時也是在立法院有很多的辯論，但幸運的就是因為那時候有國會多數，最後也都過了。

蔡總統說，所以這個對台灣來講，是一個很大的外資投資來源，讓台灣走進了一個全新的綠能時代。再生能源這幾年的發展非常快，但是很多都是要打基礎，尤其是離岸風電，有些人或許會覺得說，速度沒有想像的那麼快，或者有點遲延，也確實是因為疫病的關係，有遲延了一點，「所以我們把時間稍微延後了一年來達標」，但是整個來看的話，速度會愈來愈快。

蔡總統也提到，做海上的風電必須有海事工程船，但是台灣沒有海事工程船，常常要到國際買，到各國去調度就發生遲延，結果台船很厲害，跟外資合作，造了一個全球最大的海事工程船，就讓台灣整個風機的設置能夠快速，所以或許前面有法規的建構，但現在進入到加速期，希望台灣的再生能源，尤其是風電光電，可以持續的一直往前走。現在也開始讓研究機構跟產業機構去研發新的選項，地熱、氫能等，都是未來再投入、有發展的機會。

再生能源 外資 半導體 蔡英文 核電

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