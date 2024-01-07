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國民黨南台灣怒吼大造勢 主持人宣布時代大道已超過3萬人

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
國民黨高雄大造勢，至下午4點半宣布已超過3萬人。記者王昭月／攝影
國民黨高雄大造勢，至下午4點半宣布已超過3萬人。記者王昭月／攝影

選前「超級星期天」，藍綠白在高雄大車拚，國民黨今午3點起在高雄夢時代前的時代大道舉辦「南台灣的怒吼」大造勢，各地支持者魚貫湧入，海外助選團也不缺席，除各地後援會外，高雄地區許多久違的政壇人物全都出席挺侯康，堪稱「世紀總動員」，國民黨市黨部不諱言，在深綠選區，這一場絕對要拚。

「南台灣的怒吼」侯康團結勢大會今午在時代大封街舉行，長達近1公里的路段，擺滿逾2萬張以上椅子，一早就有不少藍軍支持到場卡位，下午2點開放進場，馬上占領前排「搖滾區」，舞台上歌者的高歌「在那高崗上」、「我的未來不是夢」等曲炒熱氣氛，現場火熱沸騰！各地後援會不斷湧進，約四點左右，現場幾乎坐滿，支持者揮舞小國旗，形成一片紅色旗海，全場高喊侯友宜凍蒜，國民黨全壘打，士氣如虹。

今午這場造勢大會，不只國黨黃高山、黃高鎮、黃高忠、黃國雄等黨部全數出動，海外助選團也返台支持「侯康」，不少支持者穿國旗衣、戴國旗帽，更自備大國旗，從場外揮進場內。支持者中不乏銀髮長輩，一名老先生激動地說，「一定要下架民進黨，不能再亂搞了」。

國民黨定調這次總統立委選舉為國家存亡關鍵之戰，藍軍積極團結選票，唯一支持「侯康」，國民黨高雄市黨部不諱言，今午是選前最大場，在深綠的高雄，氣勢一定要拚出來。這場次不僅檯面上的政治人物，過去高雄政壇久的人物包括內政部前次長林中森、前立委李必賢、陳瓊讚等都出任後援會要職，展現世代團結局面。

國民黨智庫執行長柯志恩說，去年9月30日市長選舉，她民調僅13%，但在高雄鄉親力挺下，守住國民黨底線，這次她告訴大家，「奇蹟會再次發生」。她說，過去8年大家過得不好，但民進黨派系一個比一個過得大家好，國家應是人民作主，而不是讓民進黨「黑白舞」。

她更說，在通膨、高房價時代，年輕人出頭天已是上一代的名詞，這次懇請高雄人給最基層的侯友宜最大力量，打破新潮流的黑夜，侯康絕對走在中華民國正道，民進黨要在高雄破100萬，絕對不能讓他們得逞。

國民黨高雄大造勢，至下午4點半宣布已超過3萬人。記者王昭月／攝影
國民黨高雄大造勢，至下午4點半宣布已超過3萬人。記者王昭月／攝影
國民黨高雄大造勢，有父子檔頂著國旗造型挺侯康。記者王昭月／攝影
國民黨高雄大造勢，有父子檔頂著國旗造型挺侯康。記者王昭月／攝影

國民黨 國旗

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