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美日韓對話重申台海穩定 外交部：對岸介選引國際關注

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部。圖：本報系資料照片
外交部。圖：本報系資料照片

美、日、韓三國華府舉行三方印台對話，聯合聲明提出台海和平與穩定的重要，外交部表達誠摯歡迎與感謝，譴責中國大陸以認知作戰企圖影響總統大選，引發國際社會的高度關切。

美國國務院亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）、日本外務省總合外交政策局局長河邊賢裕，及韓國外交部次長鄭炳元美東時間1月5日在華府舉行首次美日韓三方印太對話，6日發布會後聯合聲明，主張台海和平與穩定，對國際社會的安全與繁榮不可或缺的重要，對中國大陸近期在南海的非法海事主張，與升高情勢的危險行徑，表達反對任何企圖以武力或脅迫片面改變印太海域現狀的舉措。

外交部表示，大陸屢次藉故升高對我國軍事脅迫及恫嚇，近期不斷透過空飄氣球多日逾越台海中線，穿越台灣上空等灰色地帶侵擾，宣布中止海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）對部分產品的優惠關稅等經濟脅迫手段，及種種認知作戰行徑，企圖影響我國總統大選，對區域安全已構成嚴峻挑戰，引發國際社會的高度關切。

外交部指出，過去一年包括美日韓三方元首峰會、美澳部長級諮商（AUSMIN）及七大工業國集團（G7）領袖及外長會議等雙邊與多邊場域的聯合聲明，凸顯台海和平穩定的重要，已經是國際間的高度共識。作為國際社會負責任的成員，台灣將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 介選

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