馬治薇涉接受大陸資助介選 台灣基進諷柯文哲來者不拒

台灣基進黨主席王興煥今天表示，民眾黨主席柯文哲向來都是壞事推他人，好事給自己，出事就是眾人智慧，如果強調個人治理的柯文哲，個人智慧足堪處理，又何需眾人智慧擦屁股。

王興煥透過新聞稿指出，無黨籍立委候選人馬治薇的問題，絕非民眾黨個別黨員的問題，在中國大陸強力介選的當下，如果民眾黨不願全面清查黨內金流，難保民眾黨不只變成民眾堂，而是陸資民眾堂，不能以馬治薇只是小咖，就對這般新形態的虛擬貨幣地下金流，毫不在乎。

王興煥說，馬治薇過去是否曾涉有黑道，還有警政時報等地方勢力背景，曾經親訪合照，了解選情的柯文哲會不知情，不過是柯文哲為了短期內壯大民眾黨聲勢，凡有意入黨者來者不拒，最後種下的惡果，這個惡果就是柯文哲的個人智慧所造成。

王興煥表示，以柯文哲的個人智慧，應該要很清楚，民眾黨內部的政治金流，需要被釐清與揭露。一如當初的MG149案，柯文哲應以其個人智慧決斷，一舉公開民眾黨以直播抖內，虛擬貨幣挹注的政治獻金金流，以昭公信。

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