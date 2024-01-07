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台南三選區Guts姐姚正玉衝刺 父親老同事、同學助選送暖

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立委第3選區候選人姚正玉受到同學的支持，讓娘子軍實力更堅強。圖／姚正玉提供
台南市立委第3選區候選人姚正玉受到同學的支持，讓娘子軍實力更堅強。圖／姚正玉提供

選戰倒數計日，台南市立委第3選區（北區、安南區）候選人姚正玉受到父親生前台電老同事，以及失聯數十年的小學、高中同學都跳出來助選，在艱困的選戰中，讓她在感動中更有信心。

姚正玉的父親過世快20年，她說，父親台電的老同事「牛頭班長」李瑞忠已經80多歲，平常在台南公園打羽球，除了小有重聽，身體還很硬朗，當在街頭看見選立委的姚正玉，透過球友吳順永確認就老同事姚法田的女兒，主動加入助選行列。

李瑞忠除了向親友拉票，平時騎單車或在公園下棋時，都將姚正玉的文宣袋掛在車上，當走動式廣告；姚正玉說，「李叔叔的情義相挺」，讓她非常感動和感謝。

此外，姚正玉就讀公園國小和延平國中時期的同學張鳳英，是作文老師，從街頭的競選看板認出是同學，主動聯繫並找到總部，不僅輔選，還找了許多的志工朋友投入，讓競選團隊的娘子軍實力更堅強。

另，高中畢業就失聯、本從事表演服裝租賃的高中同學吳衣彤，母親是前議員王淑美，主動帶著無尾熊、獅子王的道具服出現在活動現場、街頭拜票的隊伍中；移民美國的高中同學趙美蘭趁著返鄉探親到總部幫忙，好友姐姐郭秀美也熱心出錢出力。姚正玉說，這些都是很久沒聯繫的老同學、老朋友，沒想到一場選舉又把大家重新串起來。

姚正玉說，有支持的姐姐看她衣服太暗色就為她別上國旗胸針，還有人送來象徵福氣的葫盧吊飾，聽她聲音卡卡就遞上潤喉蜜，競選總部成立大會上一位大哥握手時給了她一條保平安的佛珠、還有鄉親送來好吃的慰勞團隊。

「這次選舉不僅讓我認識許多新朋友， 也找到許多老朋友和老同學」，姚正玉說，雖然競選過程難免疲累，大家的支持和鼓勵，帶來很多的溫暖，讓她在艱困的選戰中多了感動，也充了滿滿的電而倍加有力。

台南市立委第3選區候選人姚正玉（左）受到父親生前台電老同事李瑞忠的幫忙。圖／姚正玉提供
台南市立委第3選區候選人姚正玉（左）受到父親生前台電老同事李瑞忠的幫忙。圖／姚正玉提供
台南市立委第3選區候選人姚正玉受到父親生前台電老同事李瑞忠的幫忙，腳踏車上懸掛姚正玉的文宣，當走動式廣告。圖／姚正玉提供
台南市立委第3選區候選人姚正玉受到父親生前台電老同事李瑞忠的幫忙，腳踏車上懸掛姚正玉的文宣，當走動式廣告。圖／姚正玉提供

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