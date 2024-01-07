游淑慧曝41分偽音檔教蔡英文消災 羅致政：非法變造
國民黨北市立委候選人游淑慧今表示收到一段41分鐘音檔，內容疑似偽造民進黨新北立委候選人羅致政和蔡英文總統的對話，建議蔡英文如何消災解厄，她會提供調查局偵辦。羅致政稍早表示，音檔來源不明、非法變造，上傳來源很清楚來自境外，顯然是鎖定他的境外介選操作，已請律師蒐集相關資訊追訴不法。
羅致政發6點聲明強調，音檔來源不明、非法變造；針對他個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚來自境外，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作；針對如此明顯的境外介選作為，期待國安及司法單位迅速處理。
羅致政說，希望媒體、民眾不要觸法傳播來源不明及違法變造的內容，在野黨政治人物配合境外介選勢力，抹黑造謠，予以強烈譴責，目前他已請律師蒐集相關資訊追訴不法。
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