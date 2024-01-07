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蔡總統訪樂齡健康站 再秀手沖咖啡絕活

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

蔡總統手拿粉紅色咖啡壺，大秀沖咖啡手藝。她7日參訪財團法人台北市臻佶祥社會服務協會，仔細聆聽協會創辦人、忠勤里里長方荷生創辦食物銀行的經歷。蔡總統現場也體驗了手沖咖啡，並笑問旁人說自己沖的咖啡好不好喝？蔡英文在參訪協會前，則是先替松信區立委參選人許淑華站台。

大讚食物銀行聰明

現場還有民進黨中正萬華區立委參選人吳沛憶、現任立委林昶佐與台北市議員劉耀仁等人到場響應。蔡英文進入到社區服務據點後，便由方荷生帶領，了解臻佶祥從食物銀行，到後來發展為咖啡、餐飲業與書店結合的「書屋花甲」，一路努力的過程。

聽完方荷生的介紹，蔡英文說，食物銀行接受到外面捐贈來的食物或NG農產品後，很快就可以分享出去，所以不會有保存的問題，是很聰明的作法。她現場也與吳沛憶一起手沖咖啡，展現自己沖咖啡的好手藝。

盼翻轉松信艱困選區

蔡總統7日站台行程不斷，稍早她也前往民進黨松信區立委參選人許淑華的競選總部替她加油打氣。蔡英文表示，再過幾天就要投票了，相信大家心裡都準備好要投誰了，但在這個最重要的時刻，「許淑華這一次一定要讓她當選，上次差一點點，這次我們一起推就過去了！」

蔡英文說，她查了一下她跟賴清德2020年在信義區的得票率竟然是過半的，讓她很驚訝，「我拜託大家，上次投票給我跟賴清德的，這一次把票集中投給賴清德跟蕭美琴，還有許淑華，這樣她就會當選了！」

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