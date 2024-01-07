賴不回應廢死 侯友宜：選前不聽 選後還會理人民嗎？

廢死議題受關注，國民黨總統候選人侯友宜今再強調，賴完全不敢清楚表示支持廢死或反廢死，聽到問題掉頭就走，選前就完全不聽人民聲音，選後還會理人民嗎？他還是每天一問，要代替人民請賴清德說清楚。

侯友宜今天到桃園陪黨籍立委候選人萬美玲車隊掃街。媒體今詢問，過去挺泛綠立委候選人苗博雅的永康國際商圈理事長李慶隆因堅決反對廢死改挺侯友宜。侯回應，他不認識李慶隆，但李慶隆說出人民的聲音，人民、媒體、網路都在問賴清德支持廢死還是反對廢死？賴清德卻掉頭就走，連理都不理人，甚至認為可以箝制言論自由，賴清德選前就完全不聽人民聲音，選後還會理人民嗎？

侯友宜說，賴清德既然要參選爭取擔任國家的領導人，卻完全不敢清楚表示支持廢死或反廢死，尤其賴清德的副總統候選人蕭美琴是支持廢死，民進黨的態度就是支持廢死，現在還實質執行廢死，這樣賴清德還不說。

桃園市長張善政也補充，不論廢死或反對廢死，每一個人可以有自己的價值觀，現在人民看的是一個領導人面對問題的態度，這才比較重要，一個領導人如果迴避問題的話，將來就不能期待好好領導國家。 國民黨總統候選人侯友宜（右）今批民進黨對手賴清德完全不敢清楚表示支持廢死或反廢死。桃園市長張善政（左）也批，領導人如果迴避問題，將來就不能期待好好領導國家。記者朱冠諭／攝影

商品推薦