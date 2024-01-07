評民進黨影片「在路上」 趙少康：在貪腐、戰爭的路上
國民黨副總統參選人趙少康表示，蔡英文總統執政七年多，成立一堆國家隊，沒有一個成功的，民進黨總統候選人賴清德更糟，公然說中華民國憲法是災難。兩岸兵凶戰危，資金離開台灣，經濟變差，大家還期待能找到好工作嗎？他看這支影片就是在貪腐的路上，在危險的路上。
趙少康說，這支影片攝影技術拍得不錯，是用電影手法拍的，風景不錯。但他們在路上要幹嘛，蔡英文總統是否有將台灣帶到正確的路上，蔡英文讓兩岸兵凶戰危，我國年輕人服兵役從四個月增加到一年，國防預算從3000億增加到6000億。
趙少康表示，蔡政府成立各種國家隊，無人機國家隊、口罩國家隊、雞蛋國家隊，全世界沒聽過有這麼多國家隊的，然後沒有一個國家隊是成功的，蔡英文有何政績，有政績的話，怎會有60%的人希望蔡英文下台。
趙少康說，賴清德比蔡英文會更糟，蔡英文至少沒有說自己是台獨工作者，賴清德公然說中華民國是災難，中華民國憲法是災難，將來在國際上會面臨什麼狀況，兩岸沒有和平，就不會有外資投資，本國資金也會跑，經濟不好，年輕人還想加薪嗎？找得到好工作嗎？
趙少康指出，他看這支影片就是在戰爭的路上，在貪腐的路上，在台灣不確定前提的路上，在危險的路上，請大家1月13日用選票阻擋民進黨，讓他們開另外一輛新車，帶領台灣走向康莊大道。
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