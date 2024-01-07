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影／棄柯拉郭？ 朱立倫：放下小恩小怨 集中選票

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
朱立倫今早表示，希望在最後時刻要集中選票，放下小恩小怨。記者張曼蘋／攝影
朱立倫今早表示，希望在最後時刻要集中選票，放下小恩小怨。記者張曼蘋／攝影

選前黃金周，國民黨昨在桃園市辦造勢晚會，不分區立委提名人韓國瑜稱民眾黨柯文哲是空氣票，呼籲鴻海集團創辦人郭台銘回頭，總統候選人侯友宜說與郭的感情沒有變。國民黨主席朱立倫今早到板橋受訪表示，最後要集中選票，過程中任何不滿、小恩小怨，都要放下。

朱立倫今早陪新北立委候選人葉元之市場掃街，受訪被問到郭台銘一事，他說，最後要集中選票，許多選民都希望 要下架民進黨，選舉過程中任何不滿或小恩小怨，都要放下，為了中華民國、為了台灣的未來，大家集中選票。

至於是否還有跟郭台銘聯繫？朱立倫說，他們都很尊重郭董事長，「周邊很多朋友都有保持聯繫」，但他們一定是會尊重郭董事長的選擇，希望郭能跟大家站在一起；對於是否希望郭回來輔選？朱說，這是所有藍軍朋友大家共同的期待。

朱立倫今早陪同板橋立委候選人葉元之市場掃街拜票。記者張曼蘋／攝影
朱立倫今早陪同板橋立委候選人葉元之市場掃街拜票。記者張曼蘋／攝影

朱立倫 郭台銘 國民黨

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