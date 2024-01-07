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諷管中閔當政治受虐兒 律師：台大哪個校長像你狀況多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔連日批判民進黨總統候選人賴清德和執政黨，成為選戰意外焦點。本報資料照片
台大前校長管中閔連日批判民進黨總統候選人賴清德和執政黨，成為選戰意外焦點。本報資料照片

2018年卡管案因大選再度引起討論，台大前校長管中閔https://udn.com/news/story/123307/7689774 ）連日批判民進黨總統候選人賴清德和執政黨，成為選戰意外焦點。律師林智群在臉書表示，「很在意學生不知道他是台大校長的管中閔，最近又以政治受虐兒的形象，講人家卡他」。

林智群表示，管中閔違法兼職情形包括，匿名持續在「壹週刊」投稿，每隔1周就刊登1篇，共刊登27期，每篇稿酬2萬5000元；遴選校長時爆發兼職台灣大哥大獨立董事爭議，沒誠實揭露給台大；自2005年起，在廈門大學兼職，包含管中閔個人自介、中國網站介紹等，且廈大王亞南經濟研究院也證實，管中閔確實在此授課。

林智群表示，管中閔這些爭議，「他是不是以為大家都健忘啊」，他並在該篇文章的留言區表示，「台大前面一堆校長，哪個像你狀況這麼多的？」

管中閔 台大 林智群

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