影／柯文哲造勢晚會高喊下架藍綠 蔡壁如面露尷尬

民眾黨總統候選人柯文哲今天在台中大里振坤宮舉行選前黃金週造勢晚會，他在致詞時表示，民選總統走了三十年，每一次選舉，國民黨總是說要下架民進黨，民進黨也說要下架國民黨，終於有一次可以將民進黨與國民黨同時下架。一旁的立委候選人蔡壁如卻一臉尷尬，沒有隨著一同振臂高呼。

台中市第一選區是藍白合示範區，蔡壁如積極與藍營合作，與國民黨候選人一同掃街拜票，國民黨籍台中市長盧秀燕也多次為蔡壁如站台，在這一選區國民黨不派員出馬角逐的情形下，蔡壁如非常努力尋求合作關係。

柯文哲在競選的主軸是下架藍綠，在場的黨籍幹部也一同振臂高呼，唯獨蔡壁如角色尷尬，無法明確對民眾黨下架藍綠的定調做表態。

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