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CPI成長率達標準…軍公教退休金有望調升 政院：不低於4%為目標

國民黨台南花園夜市造勢人氣旺 趙少康高喊：換人換黨做做看

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
國民黨副總統候選人趙少康說，民進黨老喊著「換人換黨做做看」，現在就是要換成國民黨，下架民進黨。記者萬于甄／攝影
國民黨副總統候選人趙少康說，民進黨老喊著「換人換黨做做看」，現在就是要換成國民黨，下架民進黨。記者萬于甄／攝影

國民黨今晚在台南花園夜市舉辦「團結之夜」造勢晚會，場面聲勢浩大，黨內重量級大咖齊聚，輪番登台助講，台下反應熱烈，近日登上脫口秀節目受訪，搶攻年輕人支持的國民黨副總統候選人趙少康說，民進黨最喜歡說「國民黨不倒、台灣不會好」，現在回力鏢射到自己，他高喊「換人換黨做做看」，現在就是要換國民黨。

趙少康說，他今天到台南大天后宮參拜，通常都會祝禱風調雨順、國泰民安，但他一想到如果民進黨總統候選人賴清德當選，真的能國泰民安嗎？恐怕不用等到520就職，台海的風險、兩岸的緊張立刻起來，台灣就要面臨的不可知的危險。

趙少康指出，賴清德的「賴皮寮」到現在都不能解決，連余天都說違建拆了就好，到底裡面有什麼寶貝？跟侯友宜立刻解決，把房舍做社會住宅讓青年申請的魄力實在差太多。

趙少康說，20多個維安人員向賴的哥哥租屋顧房子，用的是人民納稅錢，這不是貪汙是什麼？

趙少康也砲轟賴清德連廢不廢死都不敢表態，記者一問掉頭就走，要選總統至少得講明白，覺得死刑不好就修法，現在還有38個死刑犯，有些犯行令人髮指，法官都判了可以不執行，民進黨根本不作為，趙少康說，如果侯友宜跟他當選，除非判決過程有明顯瑕疵，不然死刑該執行就執行。

趙少康說，選票要集中不然就是浪費，如果不想看到民進黨胡作非為、希望台灣更好更和平沒有戰爭，就把這一票投給國民黨，侯友宜與他保證，一定沒有戰爭、政治清廉、沒有貪腐、民主不獨裁。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 國民黨 侯友宜

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