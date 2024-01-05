朱立倫、蔣萬安、鍾小平球聚南山高中 批民進黨操作中共介選
國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、國民黨立委候選人鍾小平中午一起出席 KMT藍球隊vs南山高中藍球隊友誼賽。朱立倫、蔣萬安、鍾小平受訪時聲援遭搜索里長，批評民進黨操作中共介選，不是抹紅就是抹黑，呼籲大家要團結一致，力挺正義的一方，「正義最後一定會勝利的」。
藍球隊友誼賽，朱立倫負責開球，鍾小平是得分王，蔣萬安表現亮眼，國民黨發言人楊智伃球技不俗。
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