王必勝高鐵上一度想撿起「王必勝」 驚覺報紙頭條不是好事作罷

衛福部政務次長、曾兼任中央流行疫情指揮中心指揮官的王必勝，今(5)天上午在臉書發文表示，在南下洽公搭乘高鐵時，有份報紙不小心從窗台掉到他的腳邊，瞥見報紙的頭條竟是寫著他自己的名字，讓他一度想撿又知道「肯定不是什麼好事」，決定還是稍作休息一下再說。該文引發網友熱議，多位網友還敲碗，求報紙頭條標題人名的本尊與前座民眾「物歸原主」的合照。

王必勝今天上午在臉書發文說：「一早搭高鐵南下洽公，前面乘客窗台報紙掉到我腳邊，一瞥眼嚇一跳！可以肯定不是什麼好事，但還是瞇一下再說吧」，隨文還附了一張在高鐵商務艙內腳邊的報紙特寫，由於該報報紙頭條正是以「王必勝」的說法為題，看起來似乎相當尷尬。

網友見文後，紛紛求王必勝與前座乘客「物歸原主」的合照，也有網友猜想，前方乘客可能發現後座是王必勝本人，便「不經意」地將報紙從窗台掉落。「哈哈釣出本人」、「她回頭的時候一定嚇一跳」、「『你看看你！』這樣嗎」、「前面乘客故意的」。但此一猜想讓王必勝親自回覆留言，表示前方乘客根本沒打開這份報紙就下車了，只是拿了服務員提供的報紙後就擱在一旁未看。

而王必勝看到的報紙，則為2024年1月5日的中國時報頭版，標題為「王必勝打臉陳建仁 只要董事會通過」，提及高端疫苗合約爭議。

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