抹黑廣告之亂！侯辦批賴辦剽取著作財產權、作賊喊抓賊

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室4日接獲消息，民進黨將在5日於電視發布抹黑廣告，然而廣告內容竟移植侯辦發布之影片片段，已違反著作權法，公然剽取他人著作財產權。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，民進黨總統候選人賴清德做壞事被抓包惱羞成怒，竟又派競辦發言人抹黑侯辦施壓電視台，賴清德根本作賊喊抓賊，目中無法又厚顏無恥。

吳亮賢指出，民進黨抹黑廣告內容從0至4秒，完全直接移植侯辦於12月13日所發布之侯康配「民主要制衡、政黨要輪替」影片片段，已違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」，侯辦今已發表聲明正告民進黨，若仍執意上架播出，將採取刑事告發外，也會連帶請求侵權行為的損害賠償。

吳亮賢表示，身為民進黨主席的賴清德，公然違法被抓包後，沒有任何檢討反省能力，反而還派競辦發言人出來胡亂指控，但內容已不只是天馬行空，更是不知所云，完全是惱羞成怒的小丑行徑，且對於自身違法事項，沒有任何檢討反省之意，如同賴清德對於老家違建的態度，目中無法厚顏無恥，「怪法律、怪別人，就是不怪自己做錯事」。

吳亮賢強調，請賴清德跟民進黨先問問自己，為什麼可以這麼光明正大違法？為什麼可以這樣無恥地播放抹黑廣告？為什麼可以有無限預算播抹黑廣告？中華民國是一個法治社會，民進黨政府帶頭違法，對社會做了錯誤示範，不自我反省，居然還大聲叫囂，侯辧哪有能力限制言論自由，如果有的話，侯友宜還會每天照三餐被媒體罵？電視上還會每天都是民進黨抹黑侯友宜的廣告？

吳亮賢表示，全民都看在眼裡的是，會限制言論自由的是民進黨，會關電視台的是民進黨，要推數位中介法箝制網路自由的是民進黨，假民主之名行獨裁之實的是民進黨，做了違法之事後，還敢大言不慚叫囂的也只有民進黨。

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