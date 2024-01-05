專訪／改善貧窮世襲 侯友宜端政見：百萬青貧讀學碩士免費

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷侯俐安／專訪
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統候選人侯友宜自我定位要當「平民總統」，他4日接受本報專訪表示，台灣貧富差距擴大為6.15倍，創十年新高，富者更富、窮者更窮，甚至形成「貧窮世襲」，為幫助弱勢貧窮家庭子女有機會透過教育翻轉，他若當選，將提供弱勢家庭的大學及碩士學子免學費。

侯友宜指出，貧窮家庭的學生若讀大學，連學費都付不起，必須要去打工，因此他提出綜所稅12%（報稅所得淨額區間於56萬至126萬之間）以下的家庭，子女就讀大學和研究所都免學費，若他就任總統就於113學年度實施，粗估經費約515億元，約有97萬人受惠。

他主張，貧窮世襲從教育著手改變，讓學生有更多空間追求知識，不要為了學費被壓得喘不過氣，導致求學過程辛苦。

針對青年低薪問題，侯友宜也提解方。他主張提高基本薪資到3萬3千元，並推動稅制改革落實公平正義，提高基層勞工生活水平、鼓勵企業提高員工薪酬，通過稅收優惠政策來實現這一目標。亦計畫對收入有限的受薪階層提出所得稅減免，提供扶養12歲以下子女的家庭更大稅收優惠，開徵富人稅等。

為解決居住正義問題，侯友宜承諾居住正義120萬戶，其中勞工宅、社會住宅8年內蓋35萬戶。勞工宅是家庭生活式的，家庭成員可以聚在一起，生活機能、托育功能充足，只租不賣。侯表示，鴻海創辦人郭台銘曾提類似理念，但礙於中央法規而無法執行，他上任會推動改變。

侯友宜 子女 居住正義

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