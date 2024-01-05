專訪／促政黨輪替 侯友宜籲集中選票：台灣正在命運的十字路口

總統大選投票倒數，國民黨總統候選人侯友宜4日接受聯合報專訪，呼籲選民「集中選票，促成政黨輪替」；他也火力全開，批民進黨執政貪腐、將國家帶向災難，台灣正在命運的十字路口，若民進黨繼續執政，台灣只會繼續沉淪，「這一票太珍貴，將決定中華民國的命運，一定要集中投給在野最強侯選人侯康配」。

侯友宜表示，民主要制衡，大家必須集中選票，這是政黨輪替最後一哩路，他再向民眾黨總統候選人柯文哲遞出橄欖枝，呼籲藍白共同促成政黨輪替，組成聯合政府，「上一階段藍白合沒有合作成功，下一階段用選票促成，用選票達成另一種藍白合」。

侯友宜在專訪中，砲火猛烈、左右開弓，他說，民進黨總統候選人賴清德先稱「中華民國是災難」，又改口「中華民國憲法是災難」，這不是口誤，都是賴的實話，「他不是心裡有台獨，賴清德就是台獨。」侯友宜強調自己走中間路線，在外交上不會是麻煩製造者、意外製造者，反倒是兩岸學者都建議賴要凍結台獨黨綱，美國政府也說「不支持台獨」。至於柯文哲，個性變來變去，一下說兩岸一家親、一下又自稱墨綠，他的個性，大家都很清楚。

「誰最穩定、誰有執行力、誰愛台灣。」侯友宜說，自己是民意最高的五星市長，三位候選人都當過直轄市長，賴清德在台南市長任內社宅、公托掛零；柯文哲市長滿意度大多居於末段班；他從捷運、公托、銀髮俱樂部，成績有目共睹，台灣停滯很久，必須選出有執行力者，才能提升競爭力。

賴清德、柯文哲接連打「抹紅牌」，侯友宜批評，這是最奇怪的事，他家兩代人守護台灣，父親還有榮民證，賴清德老是和大陸國家主席習近平唱和，「他們都用嘴巴愛台灣」。侯表示，這次是選風最敗壞的一次，抹黑、造謠、抹紅，政府介選痕跡都看得很清楚，民進黨為贏得政權以騙術竊取國家，分化對立造成衝突。因此這場仗他非贏不可，「我不但要贏，也一定會贏」。

「將國家寄託於一個路線不清楚的人，是一場賭注。」侯友宜強調，戰爭不能用賭的，生命不能用賭的，不可以有萬一，國家領導人不能模稜兩可，反對民進黨執政的人必須集中選票，這一票不能浪費。

選戰最後關頭，柯文哲全台掃街、賴清德將再環島，國民黨今晚在台南大造勢，後續還有台南、桃園、高雄、台中、嘉義造勢及巷戰車隊掃街，侯友宜說，最後一哩路「全台螞蟻雄兵都要動起來」。

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