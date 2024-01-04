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諷賴清德批侯親中賣台很沒品 朱立倫：賴當年最稱讚侯了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
諷賴清德批侯親中賣台沒品，朱立倫：賴當年最稱讚侯友宜。記者游明煌／攝影
諷賴清德批侯親中賣台沒品，朱立倫：賴當年最稱讚侯友宜。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫今晚在基隆團結勝利大會時表示，今天基隆人都站出來了，台灣不能再有兵凶戰危，一定要讓侯康配當選，侯友宜當警政署長時藍綠都稱讚，最稱讚的就是當立委的賴清德，但現在為了選舉，說侯友宜會親中賣台，找不到侯的缺點就改擊他的娘家，實在很沒品。

朱立倫說，台灣不能再有兵凶戰危，一定要讓侯康配當選，43年以前侯友宜在蔣經國先生時代當選大十青年，他槍林彈雨身先士卒，就是硬漢、鐵漢，當警政署長時藍綠都稱讚，最稱讚的就是賴清德，但為了選舉，現在賴說侯會親中賣台，找不到侯的缺點，改抹黑他的娘家。

朱說，總統大選非常重要，侯友宜需要大家的支持，提出很多務實的政見，更重要的是具有正義感，從基層出身，把過去民進黨的不公不義一一揭發出來，讓民眾有真正的好日子過。

台北市長蔣萬安則表示，基隆通勤人員各縣市最多，他特別要感謝基隆市長謝國樑去年拜會北市府，完成1200通勤月票等問題，基隆發展未來無可限量，靠立委候選人林沛祥來實現。

蔣萬安說，優秀的立委要有三個特質，第一專業，林沛祥到美國拿到博士，最有專業；第二要有服務熱忱，林沛祥副議長時協助基隆鄉親深受肯定；第三年輕有幹勁，新國會要新血，就是敢戰敢言的林沛祥。

林沛祥則說，國道客運的改變是他很重視的交通政策，但能改變只有中央的人，如何讓基隆人早15分鐘回家，他和謝市長都會努力讓基隆人能留在基隆工作。另外，基隆港一年給國庫8百億稅收，但還給基隆的連1%都不到，他當立委就是要把基隆的權限拿回來。

林沛祥表示，基隆港沒落成今天的地步一定要改善，現在就是抉擇的時候。侯友宜是真正草根一步一腳印出來的，做醫生、教授無法體會基層的艱苦，選侯友宜對基隆的幫助最大。

諷賴清德批侯親中賣台沒品，朱立倫：賴當年最稱讚侯了。記者游明煌／翻攝
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諷賴清德批侯親中賣台沒品，朱立倫：賴當年最稱讚侯了。記者游明煌／翻攝
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基隆港 林沛祥 侯友宜

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