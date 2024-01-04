快訊

遭瘋傳「控訴周杰倫出軌」造假圖 昆凌正式發聲闢謠

阿嬤發現嚇到腿軟！30歲男下半身赤裸坐趴在家中廁所亡 初判死因出爐

強震後「台灣搜救隊」登日網熱搜 岸田指暫不接受海外援助挨批

感謝排隊支持 柯文哲、柯美蘭與高虹安站滿一小時跟新竹民眾合影

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（左三）選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，民眾黨籍新竹市長高虹安（左四）今晚也現身夜市陪同柯文哲一同跟支持者合照，是柯、高兩人睽違1個多月再度於新竹市合體。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左三）選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，民眾黨籍新竹市長高虹安（左四）今晚也現身夜市陪同柯文哲一同跟支持者合照，是柯、高兩人睽違1個多月再度於新竹市合體。記者季相儒／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲選前衝刺，早上車隊掃街，晚上還到新竹市火車站後站夜市拜票，柯文哲在胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭陪同下現身夜市，現場已經有支持者大排長龍等著合照，柯文哲也化身人形立牌，整整站滿跟笑滿1小時，讓攜家帶眷前來的支持者們能拍好拍滿，民眾黨籍新竹市長高虹安也現身夜市陪同柯文哲一同跟支持者合照，是柯、高兩人睽違1個多月再度於新竹市合體。

民眾黨總統候選人柯文哲選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，有小女孩在合影時自然的比出YA的手勢，柯文哲看到就握著小女孩的手比1的手勢。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，有小女孩在合影時自然的比出YA的手勢，柯文哲看到就握著小女孩的手比1的手勢。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，現場許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，現場許多支持者到場聲援。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左二）選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，柯文哲在胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭（左一）陪同下現身後站夜市，現場支持者大排長龍等著合照，合照整整拍滿1小時拍好拍滿，民眾黨籍新竹市長高虹安（右二）也現身夜市陪同柯文哲一同跟支持者合照。記者季相儒／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左二）選前衝刺，晚上到新竹市後站夜市拜票，柯文哲在胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭（左一）陪同下現身後站夜市，現場支持者大排長龍等著合照，合照整整拍滿1小時拍好拍滿，民眾黨籍新竹市長高虹安（右二）也現身夜市陪同柯文哲一同跟支持者合照。記者季相儒／攝影

柯文哲 夜市

延伸閱讀

柯文哲、柯美蘭與高虹安新竹合體 夜市民眾大排長龍等1小時合照

柯文哲、柯美蘭新竹掃街高人氣 高虹安驚喜現身打氣

柯文哲最新30秒競選廣告 要讓操弄芒果乾騙票的人跌破眼鏡

柯文哲、賴香伶車隊掃街拜票 向支持者喊話「選擇柯文哲」

相關新聞

5年未道歉！被控抄襲學生論文 管中閔爆氣「不想聽到他的名字」

2018年台灣大學校長遴選事件「拔管案」再度成為熱門話題，教育部指此案有嚴重瑕疵，拒發管中閔聘書，但教育部的作為也遭到台...

數位部推政府數位服務巡航健檢 聚焦民生關鍵資訊系統

行政院長陳建仁今天在行政院會聽取數位發展部「政府數位服務巡航健檢辦理情形」報告後表示，今年數位部將優先聚焦民生關鍵資訊系...

司馬中原離世...晚年受失智所苦 小兒子曝早有異狀卻未作他想

知名小說家司馬中原日前病逝。司馬中原本名吳延玫，早在2014年4月曾因為腦中風送醫急救，當時顱內出現積水超標情況，而這場大病之後，司馬中原也逐漸出現失智情況。司馬中原早年與蔣經國交好，兩人無話不談，蔣經國三兒子蔣孝勇也曾是他的學生。 司馬中原晚年為失智所苦，曾對外人說他曾經登陸月球，也被鯨魚吞進肚裡後逃了出來，讓一旁子女啼笑皆非。而司馬中原目前旅居美國加州的小兒子吳融哲回憶，父親失智前，他曾一如既往陪父母在台灣過年，當時短短6周內父親就出現了種種異狀，只是當時並未作他想。...

軍公教月退有望調升 李來希批民進黨政府選情告急：早該處理

行政院啟動公務員或遺族所領月退休金等定期退撫給與給付金額調整機制，溯及元旦起算。全國公務人員協會前理事長李來希表示，退休...

藍白倒數搶中間票 「下架民進黨vs.下架藍綠」誰能勝出？

2024年總統大選將在下周六（13日）投票，藍綠白三方陣營展開全台大車掃，進入選戰最後關鍵衝刺期，中間選民流向相當關鍵。國民黨總統候選人侯友宜陣營，發動攻勢呼喊「集中力量下架民進黨」、「藍白6點協議仍算數」醞釀棄保；而民眾黨總統候選人柯文哲面對藍營策反，不會就此棄械投降，最後兩周也有自己的對策。

中國重新響起鞭炮聲 陸鬆綁「禁燃令」能一掃經濟陰霾？

一連串驚心動魄且持續下探的經濟數據，讓中國大陸絞盡腦汁推出保生產、促就業、促消費的方案。最近有一項政策看似與經濟無直接關聯，但卻是一劑相當影響人心的措施，就是重新允許燃放鞭炮，希望各地可以凝聚人氣與生機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。