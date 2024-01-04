感謝排隊支持 柯文哲、柯美蘭與高虹安站滿一小時跟新竹民眾合影
民眾黨總統候選人柯文哲選前衝刺，早上車隊掃街，晚上還到新竹市火車站後站夜市拜票，柯文哲在胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭陪同下現身夜市，現場已經有支持者大排長龍等著合照，柯文哲也化身人形立牌，整整站滿跟笑滿1小時，讓攜家帶眷前來的支持者們能拍好拍滿，民眾黨籍新竹市長高虹安也現身夜市陪同柯文哲一同跟支持者合照，是柯、高兩人睽違1個多月再度於新竹市合體。
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