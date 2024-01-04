連兩天提告 藍營公布股東名冊 高端再告王鴻薇等5人

國民黨立委候選人王鴻薇、廖偉翔、林家興和羅廷瑋，以及國民黨不分區立委參選人林瓊嘉等自稱取得高端公司股東名冊，並質疑其中有超過千名民進黨員，高端今表示已經提告。

高端表示，王鴻薇等5人穿鑿附會，抹黑造謠，已經委請律師向台北地方檢察署遞狀，提起涉犯刑法加重誹謗罪、妨害信用罪、無故取得他人電磁記錄罪之告訴，以及違反個人資料保護法，將請司法機關偵辦，維護高端疫苗名譽與投資人權益。

高端表示，對於王鴻薇等人的指控，感到錯愕與不解，亦無從回應其真偽，而高端疫苗為上櫃公司，任何投資者皆可買進股票成為股東，目前股東人數4.6萬人，股東名冊不會有黨籍資訊，國民黨多位立委候選人到底是從何處取得高端公司股東名冊、以及到底如何取得股東黨籍資料，公司方完全無從查證。

但高端強調，公司是正派守法、誠信戮力投入疫苗開發的公司，數萬名投資者在各行各業、各黨各派皆有，不該成為選舉操作的政治工具。

高端也說，近日已持續接到股東來信或致電詢問股東名冊可能遭竊取、侵害個資一事，高端公司目前已與律師商討相關法律行動，將報案請求司法機關介入偵辦，維護所有投資人的權益。

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