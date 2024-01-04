影／「在路上」影片裡總統被丟包？ 蔡英文：有人載我回來

賴清德蕭美琴競選影片「在路上」中，蔡英文總統在花蓮下車了，不少民眾疑惑後來她去了哪裡？蔡英文打趣說道，放心，一定有人載她回來。

蔡英文總統今天下午前往台中沙鹿玉皇殿參香祈福，有不少民眾到場加油打氣，蔡英文呼籲要將政黨票投給民進黨、總統票投給賴蕭配，台中市第二選區立委投給林靜儀。2024是關鍵的一戰，她要拜托大家，為了國家，投給民進黨。 蔡英文總統（左）在立委候選人林靜儀（右）的陪同下，前往台中沙鹿玉皇殿參香祈福，她在致詞時表示，雖然「在路上」宣傳影片拍到一半，她下車了，不過有人載她回來。記者黃仲裕／攝影

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