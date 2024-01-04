司馬中原傳急性肺炎病逝享耆壽90歲 「全世界的人都怕鬼」廣流傳

台灣最有名的鬼故師司馬中原今天驚傳急性肺炎病逝，享耆壽90歲。PTT網友紛紛推文追悼，不少網友對他講故事開場白是「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼」等語，令人印象深刻，網友說，「他小說寫得很好看，不是鬼故事而已」、「廣播鬼故事真的還滿恐怖的」、「一代大師慢走」。

司馬中原本名吳延玫，生於1933年2月2日，是台灣有名的國寶級「鬼故事大師」。他本人不接觸電腦、網路，2015年開設的臉書粉專，由子女幫他經營臉書，分享生活點滴。最後一篇發文是去年12月21日，兒子寫下「鄉 情。親 情」，「旅居海外，濶別一段時日，疫情稍緩，我姊方再歸國，攜我父熟識的同學，與父敍往，令父一展歡顏」。

PTT網友表示，「時代的眼淚」、「小時候聽的鬼故事QQ」、「RIP，台灣人也怕鬼」、「一路好走..以後不會怕鬼了」、「哭啊！小時候聽他鬼故事長大的」。 司馬中原與家人合影。圖／取自司馬中原臉書 2012年作家司馬中原主持廣播節目，分享人生經驗智慧。本報資料照片

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