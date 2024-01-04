影／柯文哲稱藍造勢動員2千輛遊覽車 趙少康：語無倫次
針對民眾黨總統候選人柯文哲說國民黨造勢出動兩千輛遊覽車一事，國民黨副總統候選人趙少康表示，國民黨那時間未在新北造勢，試想2000輛遊覽車是如同千軍萬馬的場面，趙少康覺得柯文哲是不是選到有一點語無倫次有點抓狂，又亂抹紅國民黨，真的是不好，選舉無需如此，大家還是要有君子的風度。
趙少康表示民進黨抗中、反中，若個人不抗中、不反中，就說你親中，其實抗中、反中與親中間還有很多選擇，不是非黑即白，那和平又有何從不對，兩岸和平大家共同祈求的一個目標，也突顯民進黨政策是矛盾的。
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