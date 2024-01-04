台東婦聯會遭轟致電泛綠選民？ 綠嗆奧步搞分化 藍指被冒名
從去年跨年前夕迄今，台東縣有不少泛綠選民紛紛向民進黨台東縣黨部表示，接獲「婦聯會台東分會」致電要求支持「脫黨參選人」還明確說出參選號次，令泛綠選民感到疑惑；而該會主委陳怜燕（國民黨秘書長黃健庭妻子）下午發出澄清，拜票來電並非該會號碼，杜絕惡意謠言散播。
「越接近選舉日，亂象越多！」民進黨立委候選人賴坤成指出，近來縣黨部接獲不少支持選民表示，接獲從「089-342527」撥出的電話，搜尋網路該電話住址，疑似是從國民黨旗下組織婦聯會台東分會打來的電話，而且電話內容懇請支持脫黨參選人劉櫂豪，讓泛綠選民備感困惑。
有收到該電話的泛綠選民表示，他的電話只有在「2020年蔡總統見面會」留下，疑似該組織利用見面會所登記的通訊錄資料，撥打給台東泛綠選民，疑有意圖分化綠營選票。
而中華民國婦女聯合會台東縣分會主委陳怜燕獲知後，下午主動對外發出三點聲明，一、拜票來電顯示號碼，已非婦聯會台東分會號碼。二、經詢問，因受個資法保護，如坊間來電顯示軟體不會與中華電信同步更新。三、婦聯會是公益社福社團，請大家明辨、杜絕惡意謠言散播。
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