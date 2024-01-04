影／賴清德：台灣要走向世界 不要鎖進中國

一連串驚心動魄且持續下探的經濟數據，讓中國大陸絞盡腦汁推出保生產、促就業、促消費的方案。最近有一項政策看似與經濟無直接關聯，但卻是一劑相當影響人心的措施，就是重新允許燃放鞭炮，希望各地可以凝聚人氣與生機。...

2024-01-04 14:00