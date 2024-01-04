影／賴清德：台灣要走向世界 不要鎖進中國
民進黨總統候選人賴清德今天在行政院副院長鄭文燦、立委候選人鄭運鵬陪同下，前往桃園龜山樂善寺參拜，並出席信賴台灣之友會—龜山分會成立大會，也幫鄭運鵬拉抬聲勢。
賴清德致詞時表示，台灣在蔡英文總統領導下，大家團結用心打拚，在國防、外交、兩岸方面獲得國際社會的肯定，我們很穩健在維持兩岸的穩定，所以國際社會對台灣很有信心、很支持；這場選舉國際社會認為不只對台灣重要，對印太、世界的和平也很重要，也在看台灣選民如何做選擇，是要走向世界？還是要走回過去，鎖進中國？所以也拜託選民要團結一致，堅定選擇未來走向世界，拒絕向威權主義低頭這條路。
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