新北稱丈量賴清德老家撲空 賴競總：惡意操作

新北市財政局稱「丈量賴清德萬里老家撲空」。民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧今天表示，「我們始終都全力配合新北依法辦理，對於新北市財政局明知道本案已經有代理人協助處理的情況下，卻不依法通知，而是藉突襲方式對媒體放話，謊稱賴家收到通知不配合，此惡意操作以誤導社會令人不恥，侯市長選情再怎麼急也不要泯滅人性」。

郭雅慧表示，新北市於12月來函通知重新申請房屋稅籍，當事人已經委請專業人士於期限內完成送件申辦，新北市今卻突襲派員丈量土地。

郭雅慧指出，「我們態度始終不變，一切會依法辦理、全力配合，也希望稅捐機關盡速核定，當事人會全力配合依法繳納，遺憾財政局在明知本案有代理人協助賴家處理的情形下，一方面沒有依法通知律師及代書，另一方面又對外聲稱、放話營造賴家收到通知而不配合的假象，選戰倒數關鍵時刻如此小動作令人遺憾。」

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