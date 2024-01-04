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影／時代力量舉辦2024競選MV「繼續向前行」發表會

攝影中心／ 即時報導
時代力量今天舉辦2024競選MV「繼續向前行」發表會，時力黨主席王婉諭（中）和不分區立委候選人王寶萱（左）、陳泰源（右）出席。記者邱德祥／攝影
時代力量今天舉辦2024競選MV「繼續向前行」發表會，時力黨主席王婉諭（中）和不分區立委候選人王寶萱（左）、陳泰源（右）出席。記者邱德祥／攝影

時代力量今天舉辦2024競選MV「繼續向前行」發表會，時力黨主席王婉諭不分區立委候選人王寶萱、陳泰源出席。

王婉諭表示歌詞象徵了此時此刻的時代力量，為了要打造公平正義的社會，堅守和人民站在一起的初衷，選擇了一條艱難的道路，但是問心無愧的道路，選擇了一個辛苦，但對台灣社會對的好的方向，競選MV將同步上架到時代力量的臉書官網粉專和UT平台。

時代力量今天舉辦2024競選MV「繼續向前行」發表會，時力黨主席王婉諭（中）和不分區立委候選人王寶萱（左）、陳泰源（右）出席。記者邱德祥／攝影
時代力量今天舉辦2024競選MV「繼續向前行」發表會，時力黨主席王婉諭（中）和不分區立委候選人王寶萱（左）、陳泰源（右）出席。記者邱德祥／攝影

2024選舉 2024立委選舉 時代力量 王婉諭 不分區立委

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