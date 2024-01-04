快訊

日本不平靜！東京澀谷車站傳「有人持刀揮舞」 地鐵2線一度停運

國中生割頸案「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

20人跨年包棟兩夜砸9萬！滿屋昆蟲屎、晚餐才十人份 業者回應了

廢死議題延燒 趙少康：要當法務部長就要依法執行

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康到市場陪同鍾小平拜票掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨副總統候選人趙少康到市場陪同鍾小平拜票掃街。記者邱書昱／攝影

新北市國中生割頸案、國民黨台北市議員王欣儀一封公開信，再度掀起廢死議題。國民黨副總統候選人趙少康今天受訪被問及此事，他說，這是總統權力不是他能決定，但是跟侯友宜當選，會以此判斷，「要當法務部長就要依法執行，不執行才是違法。」

趙少康表示，有關廢死議題，不是他能決定，還要看侯友宜怎麼想，不過，他和侯友宜再找法務部長時，就會詢問是否認同要執行死刑，「有些人會不願意，那就不要當法務部長。」

媒體問及廢死議題民進黨是否要表態？趙少康說，天天要民進黨表態，「該表態不表態，民進黨亂表達一通，很多事情都這樣。」像是賴清德違建、時任藥政處長王惠珀投書遭施壓等，都沒有講清楚。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 廢死 死刑 侯康配

延伸閱讀

辭董座仍握中廣股權被酸打假球 趙少康：無聊 蔡英文房產要捐嗎？

趙少康陪鍾小平掃街 籲藍營「個人小恩小怨忘了吧」

柯文哲批副手失格 趙少康：侯康一條心 挑撥不會成

境外介選查新住民 趙少康反問：蔡英文、賴清德未曾赴陸？

相關新聞

廢死議題延燒 趙少康：要當法務部長就要依法執行

新北市國中生割頸案、國民黨台北市議員王欣儀一封公開信，再度掀起廢死議題。國民黨副總統候選人趙少康今天受訪被問及此事，他說...

陳亭妃搬離「違建」競總 對手姚正玉：賴清德為何做不到？

國民黨台南市第3選區立委候選人姚正玉上個月接獲民眾檢舉，指民進黨立委陳亭妃使用多年，位於的安中路、怡安路口的安南區服務處...

柯文哲家鄉車隊掃街拜票 71歲老翁舉牌挺：新竹的驕傲

下周六13日就是總統立委大選投票日，民眾黨總統候選人柯文哲今天早上回到新竹市家鄉和胞妹、無黨籍新竹市立委候選人柯美蘭合體...

林右昌：政院核定25億經費 全面提升員警執勤安全

內政部長林右昌今天說，為保障警察執法的安全，行政院已核定新台幣25億餘元經費，透過添購非致命性武器、員警應勤防護裝備，及...

竹縣立委之爭成藍縣長前哨戰 綠推新人暗藏布局測試？

客家大本營新竹縣，被視為傳統藍營鐵票倉，國民黨新竹縣長楊文科尚未傳出培養接任的人選，這次立委選舉一、二選區派出前立委徐欣瑩、現任立委林思銘角逐，選後牽動藍軍縣長布局。而民進黨雖推新人迎戰立委，卻隱藏著長遠戰略規畫，以縣黨部主委鄭朝方為首的綠營，將竹北視為灘頭堡，對藍營地方拔樁、滲透各鄉鎮，這場立委之爭，被視為新竹縣長的前哨戰，逐步打破民進黨在客家選區艱困的局面。

【專家之眼】圖利廠商：舊換新補助牴觸憲法平等權

去年新車市場銷售驚人，汽車達47.7萬台，年增11%，創18年來新高；機車也衝破87萬輛、年增18.61％，達三年來新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。