廢死議題延燒 趙少康：要當法務部長就要依法執行

新北市國中生割頸案、國民黨台北市議員王欣儀一封公開信，再度掀起廢死議題。國民黨副總統候選人趙少康今天受訪被問及此事，他說，這是總統權力不是他能決定，但是跟侯友宜當選，會以此判斷，「要當法務部長就要依法執行，不執行才是違法。」

趙少康表示，有關廢死議題，不是他能決定，還要看侯友宜怎麼想，不過，他和侯友宜再找法務部長時，就會詢問是否認同要執行死刑，「有些人會不願意，那就不要當法務部長。」

媒體問及廢死議題民進黨是否要表態？趙少康說，天天要民進黨表態，「該表態不表態，民進黨亂表達一通，很多事情都這樣。」像是賴清德違建、時任藥政處長王惠珀投書遭施壓等，都沒有講清楚。

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